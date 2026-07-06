Волгоградский научный институт «Роснефти» отметил 60-летие

«ВНИКТИнефтехимоборудование» отмечает 60-летний юбилей со дня образования. Институт - флагманский научный центр Компании, функционал которого охватывает полный цикл обслуживания сложного оборудования предприятий России.

В числе передовых научных решений института - роботизированная диагностика, технологии искусственного интеллекта в промышленности, инновационные решения в срочном и плановом обслуживании технологического оборудования.

Одна из недавних разработок - первое в России программное обеспечение, полностью автоматизирующее планирование технического обслуживания и ремонтов. ПО позволяет формировать детальные дефектные ведомости и сметные расчеты на основе создаваемых баз данных.

Специалисты института также разработали уникальную модель устройства для удержания образцов металла - купонодержателя. Конструкция значительно повышает безопасность и качество коррозионных испытаний, которые проводятся в условиях высоких температур и давления для прогнозирования остаточного ресурса трубопроводов и установок отрасли.

Институт оснащен оборудованием для проведения полного цикла исследований металла: от изготовления испытательных образцов до проведения специализированных исследований поведения материалов в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Стендовый и автоклавный парки позволяют проводить коррозионные исследования в различных модельных и реальных средах при повышенных давлениях и температурах.

Трудовой коллектив института - это высококвалифицированные инженеры и ученые, 23 из них - кандидаты наук. За последние пять лет специалисты «ВНИКТИнефтехимоборудование» опубликовали 82 научные статьи в ведущих российских и мировых изданиях и зарегистрировали более 30 патентов на изобретения, полезные модели и программы для ЭВМ, тем самым подтвердив статус ведущего института по разработке не только инженерных, но и цифровых решений.

Институт активно развивает систему наставничества и готовит узкоспециализированные кадры для отраслевого сектора. Молодые специалисты принимают участие в инновационной, научно-исследовательской и инжиниринговой деятельности.

Для формирования кадрового резерва регулярно проводятся дни карьеры на базе региональных учебных заведений. Студенты принимают участие в мастер-классах и лекциях научных сотрудников, а также участвуют в экскурсиях по лабораториям.