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«Самотлорнефтегаз» провел экологическую акцию в центре Нижневартовска

Работники «Самотлорнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») провели масштабный субботник в центре Нижневартовска - в сквере Героев Самотлора, построенном в рамках соглашения о сотрудничестве «Роснефти» с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Участниками акции стали более 100 волонтёров из «Самотлорнефтегаза», корпоративного научного института и студенты вузов-партнёров. Они собрали свыше 20 кубометров бытового мусора на территории лесного массива, выполнили санитарную обработку деревьев, привели в порядок мемориальный комплекс первопроходцам Самотлорского месторождения, общественные пространства и детские игровые площадки.

Развитие экологического волонтёрства является важным направлением деятельности «Самотлорнефтегаза» в сфере защиты окружающей среды. Работники предприятия регулярно участвуют в экологических акциях по благоустройству территорий, высадке деревьев, раздельному сбору отходов и реализации общественных экологических инициатив.

Следующее мероприятие в экологическом календаре предприятия – уборка береговой линии озера Кымыл-Эмтор. Почти 20 лет «Самотлорнефтегаз» поддерживают чистоту прибрежной зоны таёжного озера. Благодаря качественному и своевременному уходу, водоем считается одним из самых чистых в регионе, и является излюбленным местом отдыха горожан.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является одним из приоритетов деятельности «Роснефти». Компания последовательно реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности производства, сохранение природных ресурсов и развитие экологической культуры в регионах присутствия.

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