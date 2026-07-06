На форуме «Крылья Сахалина» определили вектор развития беспилотных технологий в России

В работе Международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», который прошел 3–4 июля в Сахалинской области, приняли участие представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, в том числе из Саудовской Аравии, Китая и Японии.

В рамках деловой программы стороны обсудили вопросы, связанные с будущим беспилотных систем в России, безопасностью, подготовкой специалистов для нужд отрасли и международным сотрудничеством. Мероприятие является выездной площадкой Восточного экономического форума.

«Беспилотные системы — это не только инструмент, это новая философия развития. Для России с ее огромными территориями, сложной логистикой и уникальными вызовами это стратегический приоритет, особенно на Дальнем Востоке. Сахалин сегодня стал площадкой, где беспилотные технологии подтверждают свою практическую значимость. Здесь мы не просто экспериментируем — мы создаем работающую экосистему беспилотников. Мы открыты к сотрудничеству, готовы делиться опытом и учиться у лучших. Уверен, что вместе мы сделаем Дальний Восток лидером беспилотной революции в России и создадим экономику, которая работает на людей», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На полях форума были подписаны важные соглашения о сотрудничестве региона с Ассоциацией эксплуатантов и разработчиков автономных систем «Национальные автономные системы» и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Договоренности позволят совершенствовать развитие отрасли, в частности, в сфере производства и эксплуатации беспилотных транспортных систем внеаэродромного базирования, а также внедрения автономных комплексов, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры на Сахалине.

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Сахалин — международный полигон беспилотных технологий: от регионального эксперимента к глобальному технологическому партнерству». Эксперты обсудили широкий спектр тем, в том числе достижение технологического лидерства в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сахалинский эксперимент по созданию открытого «цифрового неба» для бизнеса, задачи международной кооперации и развитие инфраструктуры на базе дронопорта «Пушистый».

«Статус выездной площадки ВЭФ обеспечил «Крыльям Сахалина» надежную базу для реализации масштабных целей. Благодаря авторитетному составу участников удалось обсудить широкий спектр вопросов по теме беспилотных систем и укрепить государственно-частное партнерство. Такой комплексный подход успешно интегрирует передовые технологические проекты острова в общую повестку модернизации как Дальнего Востока, так и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом», — подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

В рамках деловой программы также прошли восемь тематических сессий, в ходе которых обсудили безопасность полетов, антидроновую защиту и интеграцию БПЛА в логистику Дальнего Востока. Кроме того, эксперты рассмотрели кадровые вопросы, включая привлечение молодежи, а также экономические модели применения беспилотников в промышленности, нефтегазовом секторе, мониторинге ЧС, авиационной и морской безэкипажной логистике.

В программу форума вошла выставка инновационных решений для беспилотной авиации, робототехники, подготовки кадров и систем мониторинга, фестиваль «Взлетай!» и соревнования по дрон-рейсингу.

Кроме того, в рамках мероприятия прошли испытания сервиса «Дрон ИД» для идентификации гражданских дронов в реальном времени при отсутствии сотовой связи, демонстрация полетов персональных электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) и учения по обнаружению и уничтожению угроз в трех средах: на земле, в воздухе и на море. Также был подписан ряд соглашений. Свои разработки представили 17 компаний, в том числе 3 образовательных проекта.

Международный форум «Крылья Сахалина» прошел на площадке «Сахалин-Экспо», расположенной на дронопорте «Пушистый», при поддержке Фонда Росконгресс. Здесь же 30–31 июля состоится Международный форум «Острова устойчивого развития: климат и экология» и 30-й Международный Дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина». Оба мероприятия также пройдут в статусе выездной площадки ВЭФ.

XI Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.