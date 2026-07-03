Партнерство как драйвер роста: итоги III Международного форума социального предпринимательства

В Москве прошел III Международный форум социального предпринимательства «Больше чем бизнес». Ключевой темой масштабного события, объединившего лидеров социального сектора, представителей крупнейших корпораций и институтов развития, стало партнерство как главный драйвер устойчивого роста. 20 деловых сессий объединили более 1300 участников на площадке и онлайн.

«За три года форум стал значимой площадкой для всех, кто вкладывает душу в свое дело и понимает важность профессионального диалога для обмена опытом и совместного поиска решений по развитию социального предпринимательства в России. Сегодня перед сообществом стоит целый ряд серьезных вызовов. Это и выработка эффективных механизмов для роста, и масштабирования про¬ Not signектов, и необходимость снижения барьеров и увеличения возможностей для самореализации предпринимателей, решающих важные социальные задачи. Самое ценное в социальном предпринимательстве — это люди, которые каждый день помогают другим, открывают новые перспективы и меня¬ Not signют жизнь вокруг к лучшему. Именно поэтому социальный бизнес особенно востребован в тех сферах, которые напрямую влияют на качество жизни людей», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«Больше чем бизнес» — это центральная федеральная площадка для популяризации социального предпринимательства и развития этого сектора в России. Деловая программа была построена так, чтобы каждый проект на любом этапе своего развития мог получить практическую пользу.

Начинающие предприниматели узнали, как превратить социальные вызовы в устойчивую бизнес-модель, какие меры поддержки доступны в столице и регионах, а также какие возможности открываются перед молодыми предпринимателями. Для действующих и готовых к масштабированию проектов эксперты рассказали о выходе на новые рынки, работе с маркетплейсами и классифайдами, а также о том, как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы.

Некоммерческие социальные проекты разобрали, как выстраивать устойчивые источники дохода и масштабировать социальные инициативы. А выставка-продажа товаров социальных предпринимателей способствовала продвижению продукции 28 компаний и организаций.

На примере успешных коллабораций участники пленарной дискуссии «Больше чем бизнес» разобрали, как выстраивать эффективное взаимодействие между социальными проектами и корпорациями. Модератором встречи выступила телеведущая Юлия Барановская. Своим опытом поделились представители «Авито», «Магнита», «Лаборатории Касперского», а также лидеры социального сектора: сооснователь Everland и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Новиков, основатель портала помощи животным «Одной Крови» Ростислав Акалович, владелица интерактивного музея в темноте «Сенсориум» Екатерина Тейбаш. А Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы поделился, какие меры поддержки социального бизнеса доступны предпринимателям столицы уже сегодня.

«Социальный бизнес сегодня — это важная, растущая часть экономики города. Каждый пятый социально-ориентированный предприниматель в стране работает именно в Москве. Это те, кто, развивая собственное дело, одновременно решает важные общественные задачи, вносят вклад в улучшение городской среды и создают новые возможности для тех, кто особенно нуждается в поддержке. За последние пять лет число социально-ориентированных предприятий выросло на треть, что говорит о том, что их товары, услуги и миссия становятся все более востребованными жителями города» — отметила руководитель Департамента Кристина Кострома.

Специальными гостями форума стали олимпийский чемпион Роман Костомаров, который провел открытый диалог «Точка сборки» о преодолении кризиса, и актер Егор Бероев, рассказавший о системном партнерстве в социальных проектах.

Еще одним важным практическим итогом форума стало заключение ряда стратегических соглашений, которые перевели дискуссии о партнерстве в плоскость реальных действий.

Фонд поддержки социальных проектов заключил соглашения о сотрудничестве с тремя регионами. Документы предполагают реализацию образовательных программ по уникальным методикам Фонда. В Ленинградской и Нижегородской областях будет проведена программа «Школа краудфандинга», а в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) запустят акселерационную программу. Соглашения направлены на развитие потенциала социальных организаций, повышение качества услуг и создание условий для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) подписала на форуме два стратегических соглашения. Первое — с Фондом поддержки социальных проектов – направлено на совместную работу по развитию социального франчайзинга в регионах. Второе — с социальным маркетплейсом «Клумба», которое позволит запустить новый стандарт работы с социальными франшизами в России. В рамках сотрудничества на «Клумбе» появятся цифровые витрины для франшиз с системой рейтинга, будет введен знак качества «Верифицированный партнер РАФ», а также запущены карты спроса, позволяющие снизить риски при масштабировании в регионах.

«Социальное предпринимательство невозможно развивать в одиночку. Именно партнерство с регионами, крупным бизнесом и профильными ассоциациями позволяет создавать системные решения, которые действительно меняют жизнь людей. Соглашения, подписанные на форуме, — это конкретные шаги к тому, чтобы социальные проекты масштабировались, становились устойчивыми, а их товары и услуги доступными для большего числа людей», — отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва.

Тему социального предпринимательства обсуждали не только в российском, но и в международном контексте. Опытом развития социального бизнеса в своих странах поделились социальный предприниматель, заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана Болат Лана, советник директора Государственного учреждения «Республиканский центр Будущее» при Министерстве дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан Ким Денис, советник Муданьцзянской ассоциации содействия российско-китайскому промышленному сотрудничеству Чжан Хе.

Присоединилась к обсуждению онлайн заведующая проектно-учебной лабораторией управления репутацией в образовании НИУ «Высшая школа экономики» Магдалена Гаете-Сепульведа из Чили. Модератором международной сессии выступила Татьяна Селиверстова, основатель международной торгово-инвестиционной компании CONSULT INVEST ITIC и директор бизнес-клуба БРИКС.

Весь день на площадке работали стенды партнеров форума. Участники могли получить консультации по самым разным вопросам: от цифровизации бизнес-процессов от Сбера и юридической помощи от Штаба по защите бизнеса до мер поддержки от ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Помимо деловой части, форум стал пространством для демонстрации возможностей социальных предпринимателей. Интерактивный музей «Сенсориум» погрузил всех в полную темноту, где незрячие гиды смогли рассказать участникам, как люди с нарушением или отсутствием зрения изучают этот мир.

Ярким событием культурной программы стал инклюзивный модный показ «Мода хоровода», организованный АНО «Обнимаю сердцем» и АНО «Шестое чувство». В нем приняли участие 16 брендов адаптивной одежды, а на подиум вышли около 80 моделей. Это люди с инвалидностью, паралимпийцы, актеры, танцоры и общественные деятели из разных регионов России, а также из Кубы и Китая.

Завершила форум торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и СОНКО «Мой добрый бизнес». В этом году впервые за историю конкурса у участников была возможность выиграть денежный приз. Фонд поддержки социальных проектов и фонд «Наше будущее» учредили свои специальные номинации. В результате 4 победителя получили сертификаты на развитие своего дела, общий призовой фонд составил более 1 млн рублей.

Всего на конкурс поступило почти 1,4 тысячи заявок из 85 регионов, в разных номинациях победителями стали 28 проектов.

Форум «Больше чем бизнес» в третий раз подтвердил, что социальное предпринимательство — это не просто тренд, а реальный драйвер устойчивого развития страны, эффективность которого многократно возрастает благодаря системному партнерству.

Организаторы — департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Агентство стратегических инициатив и Фонд поддержки социальных проектов.