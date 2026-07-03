На форуме «Крылья Сахалина» представят передовые решения для беспилотной отрасли

17 компаний, в том числе 3 образовательных проекта, представят инновационные решения для беспилотной авиации, робототехники, подготовки кадров и систем мониторинга на выставке в рамках Международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», который пройдет 3–4 июля в Сахалинской области. Мероприятие состоится в статусе выездной площадки Восточного экономического форума.

«Сахалин — один из лидеров по внедрению беспилотных систем в России. В нашем регионе отрасль развивается опережающими темпами. Этот опыт является частью общенационального тренда на технологическое лидерство, который находит отражение в программе форума «Крылья Сахалина». На этой площадке мы объединяем передовую отечественную науку, возможности бизнеса и интересы наших зарубежных партнеров, прежде всего из стран АТР. Мы готовы делиться этими решениями со всеми участниками для развития индустрии, способствуя интеграции российских технологий в глобальный рынок и укреплению международного сотрудничества», – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В частности, на выставке группа компаний «Прикладная робототехника» покажет интерактивный симулятор полета на летательных и подводных дронах, «АСОПС» из Белоруссии — платформу поддержки эксплуатации БАС «НОДУС» и учебные дроны «Умник Проект», а СахалинТех — голографические станции NettleDesk и симуляторы пилотирования «Квадросим» для виртуальных полетов в разных сценариях.

«Международный форум «Крылья Сахалина» наглядно показывает, как динамично развивается отрасль беспилотных систем в России. Здесь бизнес может в реальных условиях оценить коммерческий потенциал новых технологий, обсудить регуляторные меры и найти партнеров для реализации беспилотных решений. Уникальные условия Сахалинской области позволяют не просто демонстрировать передовые разработки, а находить системные решения для всей индустрии. Уверен, что эта площадка станет эффективным пространством для открытого диалога государства, предпринимателей и представителей экспертного сообщества, а выработанные здесь инициативы получат свое продолжение в рамках Восточного экономического форума — 2026», – отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Кроме того, на выставке «Школа 21» расскажет о бесплатном обучении цифровым технологиям и наборе на отборочный интенсив, а «Аэромакс» представит БАС вертолетного и самолетного типов, включая аппарат В-200 для перевозки грузов до 200 кг на расстояние до 300 км.

Также на стендах покажут решения ZALA для мониторинга протяженных объектов, разработки НПЦ «Крылья Сахалина», учебные БАС «Скай ВЛ» и комплексные системы контроля воздушного пространства от «ЛАНИТ-Интеграция».

Форум «Крылья Сахалина» будет организован на площадке «Сахалин-Экспо», расположенной на дронопорте «Пушистый», при поддержке Фонда Росконгресс. На мероприятии обсудят широкий спектр тем, связанных с развитием беспилотных систем в России, безопасностью и международным сотрудничеством. В Форуме примут участие представители органов власти, бизнеса, научного сообщества, институтов развития, а также ведущие эксперты отрасли, в том числе стран АТР и формата «БРИКС плюс/аутрич».

Среди приглашенных спикеров – заместитель директора Департамента европейских проблем МИД России Андрей Колесников, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы Антон Басанский, начальник управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Сердюк, президент «Опоры России» Александр Калинин, генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич, генеральный директор АО «СИБЕР» Владимир Капыш и другие.

На площадке «Сахалин-Экспо» также 29–30 июля состоится Международный форум «Острова устойчивого развития: климат и экология» и 30–31 июля пройдет 30-й Международный Дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина». Оба мероприятия пройдут в статусе выездной площадки ВЭФ.

XI Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.