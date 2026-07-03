Опубликована расширенная деловая программа Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

На официальном сайте II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» опубликована расширенная деловая программа мероприятия со списком участников. Форум состоится 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли. Организаторы Форума – Аппарат Правительства Российской Федерации и Фонд Росконгресс.

Организационные партнеры: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России.

«Форум объединяет ведущих представителей органов государственной власти, науки, медицины, культуры, бизнеса и международного экспертного сообщества, что отражает стратегическое значение повестки здорового долголетия для развития страны. Сегодня вопросы увеличения продолжительности активной жизни невозможно решать усилиями одной отрасли. Они требуют консолидации компетенций, межведомственного взаимодействия и широкого международного сотрудничества. Представительный состав участников является не только подтверждением высокого статуса форума, но и важным условием для выработки практических решений, направленных на укрепление здоровья населения и развитие человеческого капитала», - подчеркнула Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос.

Деловая программа включает более 20 мероприятий, объединенных в несколько тематических блоков, а участие в дискуссиях примут более 150 российских и зарубежных экспертов. В мероприятиях Форума примут участие: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, генеральный директор Большого театра; художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев, Директор Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Константин Котенко, вице-президент Российской академии наук Михаил Пирадов, Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Дадали, Народный артист Российской Федерации; председатель Союза театральных деятелей; художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра «Современник» Владимир Машков, телеведущая, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»; член Общественной палаты Российской Федерации Мария Ситтель, почетный профессор иммунологии Болонского университета Клаудио Франчески, профессор Болонского университета Вита Фортунати и другие.

В центре внимания Форума — решения, которые уже сегодня можно внедрять в регионах: работа с предрисками, профилактика, а также роль культуры и искусства как факторов, влияющих на человека, его образ жизни и формирование комплексного подхода к здоровому долголетию.

Важной частью Форума станет выставочная экспозиция, где будут представлены современные отечественные разработки, инновационные решения и лучшие региональные практики в сфере здорового долголетия. Центральным элементом экспозиции станет модель Центра медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, где посетители смогут пройти комплексную экспресс-диагностику с определением биологического возраста и получить персональные рекомендации специалистов.

Также на выставке будут представлены современные биомедицинские технологии, продукция российских производителей, решения в сфере правильного питания и биологически активных добавок.

Отдельное место в программе займет культурная повестка. Для участников Форума состоится показ спектакля в рамках сессии «Единомышленники», а также пройдет серия лекций и мастер классов, посвященных взаимодействию медицины, науки и искусства как важнейших факторов формирования здорового долголетия.