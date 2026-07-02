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«Роснефть» организовала фотовыставку, посвященную возрождению популяции лошади Пржевальского

«Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, открыла фотовыставку в городе Бузулук, посвящённую единственной в России полувольной популяции лошади Пржевальского. Экспозиция призвана привлечь внимание к проекту по спасению вида, занесенного в Красную книгу России и имеющего высочайший, нулевой статус редкости.

Природоохранная инициатива реализуется в Оренбургской области при поддержке Президента РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Правительства региона и Компании «Роснефть».

Выставка из 30 фото-полотен рассказывает об особенностях и повадках лошадей, иллюстрирует ключевые этапы восстановления редкого вида. Партнерство нефтяников с государственным природным заповедником «Оренбургский» и Центром реинтродукции лошади Пржевальского позволяет обеспечивать животным не только полноценное питание и современное ветеринарное сопровождение, но и способствует развитию фундаментальной науки и эколого-просветительской деятельности.

Экспозиция раскрывает красоту бескрайней предуральской степи – естественной среды обитания этих редких животных. На крупноформатных снимках запечатлены коренастые песчано-рыжие обитатели заповедника. Особое внимание уделено жеребятам: один из них появился на свет в прошлом году в День России и получил символичное имя Буравка. Другой жеребенок, родившийся в этом году, был наречен сотрудниками Компании именем Восход, что олицетворяет надежду на успешное возрождение популяции в нашей стране.

Открытие экспозиции сопровождалось насыщенной просветительской программой для горожан и активистов «Движения первых». Гости приняли участие в познавательных экскурсиях, а также тематической викторине «Энциклопедия родного края» на знание традиций и истории Оренбуржья. Организаторы разыграли сертификат на посещение Центра реинтродукции лошадей Пржевальского и вручили гостям стильные памятные сувениры с логотипом Компании и изображением лошади.

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