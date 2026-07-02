За счастьем в Якутию: республика готовится к выставке «Улица Дальнего Востока»

С особенностями культуры, традиций и быта, возможностями для инвестирования и туризма можно будет ознакомиться на экспозиции Республики Саха (Якутия) на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 1–7 сентября в рамках XI Восточного экономического форума.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Якутский павильон каждый год становится одной из точек притяжения выставки «Улица Дальнего Востока», рассказывает об уникальных природных красотах, знакомит с богатой культурой, традициями и природными достопримечательностями. Здесь находятся уникальные природные объекты и места силы, живут разные народы со своими культурными особенностями и традициями. Но также это регион, где активно внедряются технологические разработки, интенсивно развиваются креативные индустрии. Уверен, что, побывав в павильоне, многие участники и гости Восточного экономического форума захотят приехать в Якутию и узнать республику ближе», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В этом году экспозиция Якутии объединена общей концепцией «За счастьем в Якутию». Павильон представит республику как регион, где бережно сохраняются традиции народов Севера, реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты страны, развиваются высокие технологии, туризм и креативные индустрии.

«Восточный экономический форум позволяет не только наладить деловые контакты и привлечь инвестиции, но и заявить об уникальности Дальнего Востока. Участвуя в проекте «Улица Дальнего Востока», мы хотим показать, как богатое культурное наследие, суровая северная природа и современные технологии создают здесь совершенно новые возможности для жизни, работы и самореализации», – подчеркнул глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Гостей павильона встретят обновленная ураса (тип старинного летнего жилища якутов), выполненная в перламутровом оформлении, арт-объект «За счастьем в Якутию» и инсталляция россыпи алмазов. Дополнят пространство световые инсталляции, реагирующие на движение посетителей.

Одной из центральных станет зона «Тропики в вечной мерзлоте: символ жизнестойкости». Экспозиция выстраивается вокруг живых пальм, папайи и других растений, выращенных в круглогодичных теплицах компании «Саюри». Тропические культуры, растущие в условиях Крайнего Севера, символизируют способность человека создавать и развивать новые проекты даже в самых суровых природных условиях. Проект «Саюри» является одним из наиболее успешных инвестиционных проектов республики и в этом году отмечает десятилетний юбилей.

Зона инвестиционного потенциала «Карта будущей Якутии» познакомит гостей с крупнейшими проектами развития региона. С помощью интерактивной карты будут представлены перспективы территории Табагинского мыса, строительство Ленского моста, создание Всемирного центра мамонта, развитие детского центра «Полярная звезда», туристической и транспортной инфраструктуры, а также другие проекты, реализуемые при поддержке механизмов Восточного экономического форума.

В зоне «Открой Якутию» посетители смогут познакомиться с уникальной природой и туристическими возможностями республики через современные мультимедийные решения. Здесь будут представлены скелет мамонта как символ научного потенциала региона, интерактивный экран с эффектом панорамного обзора и цифровая карта туристических маршрутов. Гости смогут узнать о путешествиях к Ленским столбам, Полюсу холода в Оймяконе, горам Кисилях, озеру Лабынкыр, леднику Булуус, трубке «Мир», Синским столбам, питомнику лесных бизонов и другим знаковым объектам Якутии, а также получить информацию о туристических программах и маршрутах.

Зона «Якутия – Земля Героев» посвящена мужеству и патриотизму жителей республики. Экспозиция расскажет о якутянах – Героях России с использованием технологий искусственного интеллекта, представит современные образцы техники, производимые или используемые в регионе, а также познакомит посетителей с деятельностью первого на Дальнем Востоке Центра противодействия кибератакам, созданного в Якутии.

Уличную экспозицию украсят торговые ряды «Сделано в Якутии». Здесь будут представлены региональные бренды, способствующие формированию узнаваемого образа республики, включая ювелирную продукцию, сувениры, одежду и аксессуары местных производителей.

Гостей также ждет насыщенная культурная программа «Якутия – мост единства народов России». Особое внимание будет уделено многообразию культур народов, проживающих на территории республики, включая коренные малочисленные народы Севера. На сценических площадках выступят творческие коллективы, мастера традиционного искусства и представители современной творческой молодежи. Спортивная программа выставки будет включать проведение Международного турнира по мас-рестлингу «Кубок АК «Железные дороги Якутии», который познакомит участников и гостей Форума с национальным видом спорта, получившим международное признание.

По итогам Восточного экономического форума 2025 года павильон Якутии был признан одним из лучших среди экспозиций дальневосточных регионов и стал победителем в номинации «Лучшая культурная программа».

Экспозиция Республики Саха (Якутия) на выставке «Улица Дальнего Востока» призвана показать регион как территорию возможностей, где уникальная природа, богатое культурное наследие, межнациональное единство и современные технологии становятся основой для устойчивого развития, привлечения инвестиций и роста туристического потока.

XI Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а с 5 по 7 сентября откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.