Хабаровский край готовится представить свои достижения на «Улице Дальнего Востока»

Павильон Хабаровского края на выставке «Улица Дальнего Востока – 2026» – пространство с современной мультимедийной выставкой, рассказывающей о ключевых достижениях и перспективах развития региона в промышленном производстве, градостроительстве, туризме, международном сотрудничестве. Экспозиция демонстрирует ключевую роль Хабаровского края в промышленном развитии российского Дальнего Востока, стратегическом партнерстве Российской Федерации и Китайской Народной Республики в рамках проекта совместного освоения трансграничного острова Большой Уссурийский.

«Хабаровский край является одним из промышленных форпостов Дальневосточного федерального округа. Это крупнейшие инвестиционные проекты, строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест, но самое главное – постоянное улучшение качества жизни людей. По поручению Президента России в Хабаровском крае реализуются два мастер-плана – Хабаровской агломерации и города Комсомольска-на-Амуре. Благодаря дальневосточной президентской Единой субсидии обновляется социальная инфраструктура. Регион готов предложить выгодные условия инвесторам, открыт для туристов и готов рассказать об этом на выставке «Улица Дальнего Востока».

Уверен, что экспозиция края будет интересна участникам и посетителям Восточного экономического форума», – сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Концепция павильона выстроена вокруг идеи движения вперед, открытости и технологического лидерства. Современные архитектурные решения, интерактивные форматы взаимодействия и цифровые технологии позволяют посетителям наглядно ознакомиться со знаковыми проектами региона.

«Флагманским проектом России на Востоке является развитие острова Большой Уссурийский – уникальной территории российско-китайского сотрудничества. Посетителям нашего павильона расскажут о развитии транспортно-логистической инфраструктуры, туристических объектов международного уровня, инновационных площадок и новых точек экономического роста, формирующих будущее приграничного взаимодействия. Отдельный акцент будет сделан на экспозицию «Река Амур – международный транспортный коридор». Она раскрывает значение Амура как важнейшей транспортной артерии Дальнего Востока и показывает перспективы развития мультимодальных логистических маршрутов, способных объединить речные, морские и сухопутные перевозки в единую систему международного значения», – рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Инвестиционная зона знакомит гостей с крупнейшими проектами в сфере промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и девелопмента. Современные мультимедийные решения позволяют получить полное представление о преимуществах ведения бизнеса в регионе и мерах государственной поддержки инвесторов.

Зона «Технологический прорыв» демонстрирует достижения Хабаровского края в области авиастроения, судостроения и разработки беспилотных систем. Интерактивные трехмерные модели, цифровые панели и мультимедийные инсталляции позволяют детально изучить образцы современной техники, создаваемой предприятиями региона, а также познакомиться с перспективными направлениями технологического развития.

Зона «Туризм» позволит совершить виртуальное путешествие на сапборде по Хабаровскому краю, открывая города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Шантарские острова.

Отдельный блок посвящен современным технологиям патриотического воспитания и цифровым образовательным решениям. Использование искусственного интеллекта и интерактивных сервисов позволяет представить историю, культуру и общественные инициативы края в новом формате, ориентированном на молодежную аудиторию.

Дополняют экспозицию открытая сценическая площадка с насыщенной культурной программой и выставка-продажа продукции под брендом «Сделано в Хабаровском крае», где представлены лучшие образцы регионального производства, народных художественных промыслов и современного дизайна.

Павильон Хабаровского края – это пространство, где традиции и инновации, промышленный потенциал и культурное наследие, масштабные инвестиционные проекты и современные технологии объединяются в единую историю о настоящем и будущем региона.

Напомним: по итогам ВЭФ-2025 павильон Хабаровского края стал одним из лучших среди экспозиций дальневосточных регионов, победив в номинации «Высокие технологии».

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 5, 6 и 7 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.