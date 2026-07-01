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Открыта регистрация на Международный молодежный день ВЭФ-2026 «День будущего»

Стартовала онлайн-регистрация на Международный молодежный день ВЭФ «День будущего», которая продлится до 31 июля 2026 года. Мероприятие пройдет 4 сентября 2026 года в рамках XI Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ключевыми направлениями деловой программы станут перспективные технологии и подготовка кадров на Дальнем Востоке, молодежное предпринимательство и развитие малого и среднего бизнеса, креативные индустрии, туризм и другие темы. Особое внимание будет уделено практическим возможностям для самореализации молодого поколения: развитию профессиональных траекторий, участию в технологических проектах, созданию новых решений для регионов Дальнего Востока и укреплению международных связей.

Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы развития молодежной политики, подготовки кадров, реализации предпринимательских инициатив, а также роль молодежи в социально-экономическом развитии регионов.

В молодежную программу Форума войдут практико-ориентированные лекции, мастер-классы, интерактивный формат «30 вопросов» и экспертные сессии.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет: предприниматели, ученые, специалисты, представители общественных организаций, органов власти и студенты ведущих российских вузов.

Участников ждут дискуссии с экспертами, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками и поиск новых возможностей для профессионального развития, реализации собственных проектов и расширения деловых контактов.

Спикерами выступят лидеры мнений и представители крупных компаний, которые не только поделятся вдохновляющими историями, но и предложат практические инструменты для профессионального и личностного роста.

XI Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.

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