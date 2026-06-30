В Музее Победы представят реликвии маршал бронетанковых войск Ротмистрова

2 июля в Музее Победы начнет работать выставка, посвященная советскому военному деятелю, главному маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза, доктору военных наук, профессору Павлу Ротмистрову. Обновленную мини-экспозицию представят в рамках проекта «Семейные реликвии» и приурочат к 125-летию со дня рождения военачальника, которое отмечается 6 июля. Rambler&Co — стратегический информационный партнер Музея Победы.

«С началом Великой Отечественной войны полковник Ротмистров принимал участие в приграничных сражениях. В апреле 1942 г. был назначен на пост командующего 7-м танковым корпусом (с декабря 1942 г. — 3-й гвардейский), который действовал в районе Ельца, а затем под Сталинградом. В январе 1943 г. корпус Павла Ротмистрова принял участие в разгроме группы войск генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, пытавшейся деблокировать окруженную советскими войсками сталинградскую группировку германских войск, а также в освобождении от гитлеровцев Ростова-на-Дону. В дальнейшем Ротмистров выступил с инициативой создания отдельных танковых армий однородного состава и убедил в целесообразности этой идеи Иосифа Сталина. Так, 9 февраля 1943 г. генерал-лейтенант танковых войск Ротмистров возглавил 5-ю гвардейскую танковую армию, которая под его командованием отличилась в Курской битве, сыграв решающую роль в Прохоровском танковом сражении. Затем 5-я гвардейская армия успешно проявила себя в Белгородско-Харьковской, Уманско-Ботошанской наступательных операциях, разгроме крупных группировок противника в районе Кривого Рога и Кировограда, а также окружении и ликвидации корсунь-шевченковской группировки противника. Летом 1944 г. 5-я гвардейская армия участвовала в Белорусской наступательной операции. В августе того же года Павел Ротмистров был назначен на должность заместителя командующего бронетанковыми и механизированными войсками РККА», — рассказали в Музее Победы.

На выставке представят раритеты, преданные в дар Музею Победы, сыном полководца Юрием Ротмистровым. В витрине представят личные вещи Павла Ротмистрова — повседневную генеральскую фуражку бронетанковых войск Советской Армии образца 1969 года, очки в футляре и награды, среди которых — «Золотая звезда» Героя Советского Союза, Орден Ленина, Орден Октябрьской Революции, Орден Александра Суворова I степени и Орден Красного Знамени.

Дополнят временную экспозицию Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении воинского звания Главного маршала бронетанковых войск, Книга. Ротмистрова «Танки на войне» и архивные фотографии.

Посетить выставку в Музее Победы можно будет до 22 июля 2026 года (возрастная категория 0+).