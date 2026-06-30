LOOKY заменил запрещенную в РФ соцсеть

Россия фактически импортозаместила зарубежные социальные платформы — к такому выводу пришли эксперты РОЦИТ по итогам комплексного исследования российских социальных платформ. В частности, платформа LOOKY смогла полностью заменить функционал одной из запрещенных в России соцсетей.

Исследование охватило девять российских цифровых сервисов и 59 критериев пользовательского опыта, объединенных в 16 функциональных блоков. Оценка проводилась по всему пользовательскому пути — от регистрации и создания контента до коммуникаций, алгоритмов рекомендаций, безопасности и инструментов вовлечения. В исследовании приняли участие около 50 профильных экспертов в области цифровых технологий.

Так, наиболее высокую оценку платформа LOOKY получила за внедрение UGC (пользовательский контент), функции взаимодействия в диалогах, инструменты создания контента, социальную связность и базовые коммуникации. Именно эти элементы формируют ядро современной социальной платформы, ориентированной на постоянное вовлечение пользователей и цикличное создание контента. В этой логике LOOKY можно рассматривать как первый полноценный российский аналог одной из запрещенных в России зарубежных соцсетей по модели пользовательского взаимодействия и структуре вовлечения аудитории.

«Сегодня цифровые платформы, соцсети, мессенджеры — это уже не просто сервисы для общения, а полноценная инфраструктура социальной жизни. От них зависят комфорт и качество жизни миллионов людей. Но эта роль накладывает и особую ответственность. Владельцы таких платформ должны обеспечивать не только скорость, надежность и технологическую устойчивость своих сервисов, но и ответственно относиться к тому, какой контент получает пользователь и какую информационную среду формируют их продукты. Как говорил Владимир Ильич Ленин — идея, завладевшая массами, становится материальной силой. Это огромная возможность неограниченного влияния на аудиторию. Именно поэтому, конечно, необходимо повышение эффективности законодательного регулирования», - отметила директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина, комментируя результаты исследования.

Исследование показывало, что отечественные платформы уже сровнялись с зарубежными конкурентами по уровню используемых технологий, считает член правления РОЦИТ, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. «Но выиграть технологическую гонку — это только половина задачи. Социальные сети — это прежде всего привычки. Люди приходят туда, где уже находятся их друзья, любимые авторы и интересный контент. Поэтому российским платформам недостаточно просто быть удобными — им нужно быть заметными. Инвестировать в маркетинг, работать с лидерами мнений, создавать яркие проекты и постоянно предлагать пользователям новые причины возвращаться в сервис», — отметил он.

Лучший результат LOOKY показала в категории «Лучшая вовлеченность», набрав 70,3 балла и значительно опередив ближайшего конкурента - VK, получившего 50 баллов. Таким образом, разрыв между первым и вторым местом составил более 20 баллов, что стало самым заметным преимуществом среди всех исследуемых категорий.

Кроме того, LOOKY входит в топ-5 лидеров по клиентскому опыту (67,2 балла против 69 баллов у лидера рейтинга, VK). Эксперты оценивали удобство регистрации, поиск, настройки безопасности, поддержку пользователей, рекомендации контента и возможности для бизнеса. Еще в одной ключевой категории — «Лучшая платформа для общения» — сервис вошел в число лидеров, получив 65,8 баллов. Здесь оценивались качество личных сообщений, групповых чатов, звонков, функций взаимодействия, социальной связности и удобства коммуникации между пользователями.

При этом исследование не выявило у платформы критически слабых зон по ключевым функциональным блокам — различия между показателями присутствуют, однако не формируют значимых провалов в пользовательском опыте.

«Цифровой суверенитет начинается с инфраструктуры. Мы зависим от цифровых сервисов, а значит, сама инфраструктура должна быть независимой от тех, кто может использовать ее как инструмент давления. После ухода некоторых зарубежных платформ на рынке освободились целые ниши. И сегодня мы видим, как российские проекты успешно их закрывают. LOOKY, TenChat — это уже не просто локальные аналоги известных сервисов, а самостоятельные платформы, которые постепенно приобретают собственное лицо и предлагают пользователям новые сценарии взаимодействия. Но в конечном счете выбор всегда остается за пользователем. Люди приходят туда, где удобно, безопасно, где работают эффективные алгоритмы, действуют понятные правила и есть качественный сервис. Желающих занять эту нишу много, но побеждают только те, кто действительно отвечает ожиданиям аудитории», - заключил гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.