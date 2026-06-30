Павильон – подводную лодку представит на ВЭФ Камчатский край

В 2026 году на Восточном экономическом форуме Камчатский край представит полностью обновленную экспозицию. Ядром станет тема 120-летия подводного флота России, показанная через историю города Вилючинска и хроники службы подводной лодки «Святой Георгий Победоносец». Значимость присутствия стратегических сил на Камчатке невозможно переоценить, и в экспозиции на Улице Дальнего Востока эта тема будет представлена как «Город защитников мира».

«Каждый год мы стараемся удивить гостей и участников Восточного экономического форума выставкой «Улица Дальнего Востока». Регионы стараются показать, чем гордятся, каким видят свое будущее, чем привлекательны для инвесторов и туристов. Все знают уникальную природу Камчатки, ее гейзеры и вулканы. Но Камчатка — не только удивительные природные ландшафты. Это одна из динамично развивающихся дальневосточных территорий. Здесь строятся новые предприятия, создаются рабочие места. По поручению главы государства реализуется мастер-план Петропавловска-Камчатского, модернизируется социальная инфраструктура по президентской дальневосточной Единой субсидии. О том, как меняется регион, каким он планирует стать в ближайшее время и расскажет экспозиция края», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Павильон разместится на набережной бухты Аякс в рамках выставки «Улица Дальнего Востока», которая состоится 1–4 сентября в рамках XI Восточного экономического форума. Организатор выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«В этом году наша экспозиция на «Улице Дальнего Востока» позволит каждому гостю прочувствовать уникальный характер нашего края. Мы подготовили павильон, который не только рассказывает о Камчатке, но и дарит незабываемые эмоции. Наши гости смогут лично ощутить грозное дыхание земли и одновременно прикоснуться к закрытому, героическому миру тех, кто обеспечивает безопасность на северо-восточных рубежах нашей страны. Приглашаю всех посетить павильон Камчатского края, чтобы открыть для себя регион, который восхищает, удивляет и остается надежным форпостом России», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Гости павильона Камчатского края буквально погрузятся под воду. Им предстоит посетить центральный пост подводной лодки, познакомиться с особенностями работы реакторной установки, узнать основные правила и принципы службы на подводном флоте. Завершает «посещение» подводной лодки рассказ о камчатском городе подводников — Вилючинске.

О современной Камчатке подробно рассказывают четыре экспозиционные зоны: «Квартира», «Кампус», «Мастерская» и «Дом мечты». Последовательно будут представлены яркий колорит жизни на Камчатке, интересные возможности получения новых профессий, уникальные предложения по работе на региональных предприятиях и, конечно же, тема заповедной Камчатки.

В этих пространствах можно будет заглянуть в холодильник жителя Камчатки, запланировать выездное бракосочетание где-нибудь под вулканом, оформить паспорт путешественника и найти для себя интересную работу.

Ярким аттракционом для посетителей ВЭФ станет «Землетрясариум». Это специальная виброплатформа, на которой посетители павильона смогут испытать на себе ощущения реальных землетрясений. Что важно — устройство будет воспроизводить сейсмические события, которые действительно имели место в прошлом, включая мощнейшее землетрясение августа прошлого года. «Землетрясариум» — совместная разработка камчатских сейсмологов и российских конструкторов.

На втором этаже павильона разместится Инвестиционная гостиная. Это специальная зона делового общения, в которой можно в спокойной обстановке подробно ознакомиться с инвестиционными предложениями региона. Представители Корпорации развития Камчатского края расскажут о возможностях ведения бизнеса в регионе по всему спектру отраслей и подробно проконсультируют о доступных мерах поддержки.

По традиции работу павильона Камчатского края будет сопровождать увлекательная концертная программа. Рядом с основной экспозицией Камчатского края будет открыт сувенирный павильон и сцена. Культурная программа представит многообразие традиционного и современного творчества региона через выступления ансамблей «Русь», «Ангт» и проекта «Море вулканов» в рамках режиссерской программы «Единство народов Камчатки».

Напомним: по итогам ВЭФ-2025 павильон Камчатского края стал одним из лучших среди экспозиций дальневосточных регионов, победив в номинации «Высокие технологии».

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 5, 6 и 7 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.