Чемпионат «АртМастерс» объявил амбассадоров VII сезона

В VII сезоне Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» к команде амбассадоров проекта присоединились известные деятели культуры и искусства. Среди них — певец, композитор, наставник проектов «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Голос.Дети» Владимир Пресняков; актер театра и кино Леон Кемстач; режиссер, сценарист и актер Даниил Воробьев.

«Амбассадоры — настоящие лидеры мнений и вдохновители для нового поколения творцов. Присутствие экспертов такого уровня позволяет интегрировать лучший индустриальный опыт в среду начинающих талантов, минуя традиционные барьеры на пути профессионального роста. Это соответствует главным ценностям нашего проекта: мы даем не только возможность проявить себя, но и конкретные инструменты для развития в сфере креативных индустрий. Такой подход позволяет раскрывать потенциал талантливой, инициативной молодежи, ориентированной на профессиональный рост, созидание и вклад в развитие страны. Вместе мы строим сообщество, в котором творчество и люди становятся движущей силой перемен и точкой роста для всей России», — отметил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Амбассадоры чемпионата «АртМастерс» транслируют молодым специалистам ценности, традиции и профессиональную этику творческих профессий, а также способствуют формированию стандартов качества в креативных индустриях. Своим примером они вдохновляют новое поколение на развитие и помогают раскрывать творческий потенциал.

«Моя задача как амбассадора — сделать так, чтобы как можно больше молодых людей по всей России узнали об этом проекте. Чемпионат дает молодым ребятам реальную опору и понимание, как устроена индустрия изнутри. Соревнования позволяют направить свою творческую энергию в правильное русло, учат дисциплине и работе на результат. Особое значение играет открытость проекта для подростков, поскольку для них это шанс проверить себя на практике и сделать осознанный шаг в профессию. Уверен, что проект помогает раскрыться талантливой молодежи и вносит свой вклад в создание прочного фундамента для дальнейшего развития творческого сектора нашей страны», — заключил актер театра и кино Леон Кемстач.

«АртМастерс» последовательно расширяет количество амбассадоров Чемпионата. В команду проекта входят: художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков; художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет; руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко», композитор и продюсер Игорь Матвиенко; композитор, продюсер, предприниматель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков; телеведущая, продюсер, журналист и общественный деятель Яна Чурикова; певица, финалистка проекта «Фабрика звезд» и конкурса «Евровидение», лауреат премии «Золотой граммофон» Наталья Подольская; художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман; заслуженный артист РФ, лидер группы «ПЕЛАГЕЯ» Пелагея (Пелагея Ханова); режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов; режиссер, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина; российская эстрадная певица, общественный деятель Диана Гурцкая; режиссер театра и кино Кристина Звыкова.

Чемпионат «АртМастерс» — это основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейдж и цифрового искусства. Главная тема VII сезона – «Сила единства. Искусство, которое объединяет». Проект формирует пул высококвалифицированных экспертов и способствует расширению творческого кластера, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере развития креативных индустрий и человеческого капитала.

Конкурс является важной частью экосистемы «АртМастерс», объединяющей профессионалов креативных индустрий. Участники получают доступ к масштабной платформе возможностей, которая поддерживает таланты через образовательные программы, гранты и коллаборации. Все проекты в рамках «АртМастерс» открыты для новых участников и специалистов из России и других стран. Экосистема создана для раскрытия творческого потенциала каждого при поддержке бизнеса, государства и экспертов в сфере креативных индустрий.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Администрации Президента РФ. За 6 лет в Чемпионате приняли участие более 130 тыс. человек. Финалистами проекта стали более 1700 человек, а 489 человек получили денежные призы.