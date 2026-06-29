В Москве спроектировали основы будущего миропорядка

В Москве 26 июня на площадке кластера «Ломоносов» стартовала Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы». Она собрала участников из 34 стран, среди которых Великобритания, Индия, Иран, Япония, Южная Корея, Турция, Сербия, Белоруссия и другие. Это делает мероприятие одной из крупнейших международных площадок для обсуждения будущего, новых смыслов и актуальных направлений мысли.

Мир находится в постоянной турбулентности — и вопросы о жизни, которые извечно ставила философия, существуют в постоянно меняющихся условиях, отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия конференции. По его словам, каждое новое технологическое открытие множит не только возможности, но и вызовы, и ответ на них определит общее будущее человечества.

«Нас объединяет образ будущего — понимание, в каком мире мы хотим жить. И от того, как мы ответим на сегодняшние вызовы, зависит то, каким будет мир завтра. Сейчас существенно увеличивается запрос на философию, логику, осмысление фундаментальных основ и принципов жизни. Для высокотехнологичных компаний философы становятся ценным стратегическим ресурсом. Ваши мысли, идеи и убеждения реально меняют мир», — подчеркнул Сергей Кириенко, обращаясь к участникам конференции.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сегодня философия из научной среды возвращается в центр общественного внимания, поскольку без нее не обойтись в решении главных вопросов человеческого бытия. По его словам, мудрость – норма для тех, кто принимает важные решения.

Вице-премьер перечислил несколько глобальных вызовов, которые требуют философского осмысления, в том числе сохранение преемственности, субъектности человека в эпоху глобальных технологических изменений (включая технологии ИИ), восстановление связи человека с природой.

«Самое главное, о чем хотел сказать, если образы будущего множественны, и у каждого - своя правда, возникает риск цивилизационной какофонии, где каждый тянет свою ноту. Значит, будет казаться, что гармония в принципе недостижима, что подрывает возможность диалога, ставит под вопрос наше общее будущее. Но мне кажется, что решение есть. Фундаментом этого диалога могут и уже во многом являются наши общие ценности. В России они закреплены Указом Президента. На него мы ориентируемся, и я убежден, что именно философия способна удержать фокус на человеке и человеческом в эпоху перемен», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Участники конференции ищут ответы на фундаментальные вопросы нашего времени о будущем человека и общественных ценностях, сказал в приветственном слове ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Особо он подчеркнул важность международного участия — это подтверждает, что вопросы будущего не знают национальных границ.

«Сегодняшнее будущее нельзя понимать как набор технологических прогнозов. Без глубокого осмысления целей и смыслов самые передовые разработки рискуют остаться лишь инструментом без предназначения. Именно поэтому классическое университетское образование приобретает особое значение. Его сила – в фундаментальности, способности соединять новое знание с культурой и достоинством личности», — отметил Виктор Садовничий.

В свою очередь, заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание на то, что международная архитектура будущего должна быть в равной мере приемлемой и комфортной для всех. С его точки зрения, конференция является площадкой, которая способна через новые идеи помочь человечеству осмыслить и оформить такой образ будущего. Вице-президент Российской академии наук, академик РАН Николай Макаров отдельно остановился на роли философии — по его мнению, эта дисциплина интегрирует гуманитарного знания в целом.

Центральным событием первого дня конференции стало пленарное заседание «Вызовы будущего: основные вопросы и ракурсы научного осмысления». В нем приняли участие представители органов государственной власти, науки, образования, IT- и бизнес-сообществ. Они обсудили ключевые вызовы будущего, связанные с трансформацией человека, общества и государства в условиях стремительного технологического развития, формирования многополярного мира и поиска новых философских оснований глобального диалога.

Важное место в дискуссии заняли вопросы цивилизационной идентичности и философских оснований многополярности. Директор Учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени И. Ильина» Александр Дугин отметил, что для обретения истинного суверенитета Россия должна утвердить собственную, независимую цивилизационную модель, основанную на уникальных представлениях о прошлом, настоящем и будущем.

«Русское время течет по-другому, имеет другую структуру — оно по необходимости будет окрашиваться в эсхатологические тона. Есть иная его конфигурация — надежда, которая живет в народе. Народ верит вопреки всему в светлое будущее, в то, что будет построено общество справедливости, милосердия, чистоты, любви. Вопреки всем испытаниям в народе живет будущее как победа, преображение. Фактически это то, что мы сегодня называем традиционными ценностями. Это выражение нашей идеи и цели», — подчеркнул Александр Дугин.

Значительное внимание уделили теме конкуренции различных идеологических моделей. Свой взгляд на будущее предложил декан Института изучения Китая при Фуданьском университете, старший профессор Школы международных отношений и общественных дел Фуданьского университета, доктор философии в области международных отношений Чжан Вэйвэй. По его мнению, нужно переосмыслить глобальные подходы к политическому устройству, поскольку западные модели являются устаревшими. На основе опыта Китая он определил три новые парадигмы: переход к «государству-цивилизации», оценка власти по принципу «хорошее или плохое управление» вместо «демократия или автократия», и признание эффективности единой правящей структуры как исторически проверенной модели.

«Мы считаем, что противопоставление демократии и автократии — это устаревшая догма. Наша философия заключается в том, что истинное благополучие граждан — это результат хорошего управления. Вместо слепого копирования западных систем мы создали модель, которая приносит реальную пользу людям. Именно поэтому мы предлагаем оценивать политические системы не по идеологическим ярлыкам, а по их способности достигать ощутимых результатов для населения. Парадигма «хорошее управление против плохого» — гораздо более справедливый и честный подход», — заявил Чжан Вэйвэй.

В свою очередь, профессор-эмерит Кентского университета, почетный профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Ричард Саква обратил внимание на кризис концепции будущего в западном мире. Он отметил утрату воодушевления от развития, которое было характерно для прошлого. По его мнению, после окончания Холодной войны западные идеи, включая либерализм, превратились в «ложный универсализм» и исчерпали себя, не предложив ничего нового.

«На Западе утратили чувство воодушевления, развития и цели. Это и есть актуальный вызов. На фоне крушения и выгорания эволюционных идеологий — как оригинальных, так и их воссозданных версий — сегодня существует потребность переформулировать видение прогресса, которое избегает искушения историцизмом. То есть, нам нужно отказаться от этого линейного, диалектического видения, в котором «мы знаем, куда идем». Так мы сможем заново изобрести цель», — сказал Ричард Саква.

Еще одним важным направлением обсуждения стало образование в эпоху цифровых технологий. Директор центра «Кинетика» МИСиС, руководитель Лаборатории дизайна ПАО «Сбербанк» Владимир Пирожков подчеркнул необходимость внедрения интерактивности, персонализации и мгновенной обратной связи в процесс обучения. По его словам, от этого во многом зависит реализация человеческого потенциала.

В свою очередь, управляющий директор — начальник управления развития перспективных технологий AI ПАО «Сбербанк» Семен Буденный обратил внимание на то, что искусственный интеллект сегодня превращается из инструмента в «квазисубъект». Это отчасти обесценивает человеческую экспертизу и создает инфляцию информации, истощающую внимание. В этих условиях ключевым навыком будущего становится метамышление — способность использовать машину как зеркало для рефлексии над собственным процессом познания.

Декан факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, вице-президент Российского философского общества Феликс Ажимов подчеркнул, что в новых условиях ценность человека определяется не объемом знаний, а умением выделять суть и удерживать смысл. Руководитель Центра Российских и центральноазиатских исследований Университета Джавахарлала Неру Санджай Кумар Пандей предложил взгляд на глобальные трансформации с позиции Индии и стран Глобального Юга, акцентировав внимание на том, что каждое государство будет формулировать свою модель на основе собственного культурного опыта.

В ходе тематических секций первого дня конференции участники обсудили, из чего сегодня складывается образ будущего — в науке, философии и общественной жизни. Среди центральных вопросов — какие ценности, идеи и сценарии развития определяют представления о завтрашнем дне, как соотносятся утопические проекты и реальные общественные процессы, а также как меняется взгляд на человека и его место в мире под влиянием новых технологий.

Отдельное внимание было уделено политическому измерению будущего. Эксперты говорили о трансформации роли государства, о конкуренции различных моделей мирового устройства, о суверенитете в условиях многополярности, а также о том, как технологические изменения влияют на общество, культуру и стратегические ориентиры развития.

Организатор мероприятия – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Института мировой экономики и международных отношений РАН, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и АНО «Экспертный институт социальных исследований».