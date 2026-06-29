Конференция «Философия будущего» объединила экспертов для обсуждения цивилизационных проблем

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы». Обращение на церемонии открытия зачитал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Для серьезного, обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом, Конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров высших учебных заведений из нашей страны и других государств», — отмечается в приветствии Владимира Путина.

Сегодня, в эпоху стремительных технологических, социальных, культурных перемен, ценность гуманитарного знания, гуманитарных наук неуклонно возрастает, подчеркнул Президент. Растет потребность в глубоком, ответственном философском анализе происходящих событий и современных вызовов.

«Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать — как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами. В этой связи отмечу, что ваша встреча предоставляет участникам отличную возможность для плодотворного академического диалога, открытого, уважительного обмена мнениями. Желаю вам успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений», — обратился глава государства к участникам.

Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы» проходит 26-27 июня в Москве. Мероприятие объединило участников из 34 стран мира. Организатор мероприятия – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Института мировой экономики и международных отношений РАН, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и АНО «Экспертный институт социальных исследований».