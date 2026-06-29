Жители России направили более 48 тыс. инициатив на форум «Сильные идеи для нового времени»

Более 48 тыс. инициатив поступило на форум «Сильные идеи для нового времени». Это почти на треть больше, чем годом ранее. Авторы из всех 89 регионов России представили проекты в области качества жизни, предпринимательства, технологий, подготовки кадров, экологии, климата и развития территорий. Далее эксперты отберут топ-300 и топ-100 инициатив. Лучшие проекты представят на финальном мероприятии форума 24–25 августа в Нижнем Новгороде.

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.

«Интерес граждан к участию в развитии своих городов, регионов, страны не ослабевает. Востребованность форума растет с каждым годом. Это связано с тем, что люди видят результат: многие идеи прошлых лет получили поддержку и нашли применение на региональном и федеральном уровнях. С ростом числа заявок увеличивается и наша ответственность. Важно рассмотреть все идеи и создать условия для реализации самых перспективных их них», – отметил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Наибольшее число инициатив традиционно поступило в Национальную социальную инициативу – более 23,2 тыс. предложений. Еще около 8 тыс. идей участники посвятили развитию предпринимательства, 5,9 тыс. – технологиям, 5,5 тыс. – вопросам экологии и климата, 5,3 тыс. – подготовке кадров. Отдельный трек по развитию Нижегородской области объединил 336 проектов. Помимо Нижегородской области, в число наиболее активных регионов по этому направлению вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.

«Форум и платформа приема идей идея.росконгресс.рф давно стали не просто механизмами сбора инициатив, а масштабным сообществом людей, заинтересованных в развитии страны. Сегодня оно объединяет более 650 тысяч участников из всех регионов России и ряда зарубежных государств, включая Белоруссию, Бельгию, Египет, Израиль, Ирак, Казахстан и Молдову. С каждым годом растет не только количество поступающих идей, но и уровень вовлеченности авторов, экспертов и партнеров форума в повестку. Это действительно подтверждает высокий общественный запрос на участие в формировании решений, способных влиять на качество жизни людей, развитие территорий и достижение национальных целей», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

Самой популярной темой шестого форума стали образование и просвещение – более 5 тыс. идей. Еще почти 4 тыс. предложений касаются охраны здоровья и здорового образа жизни, 3,3 тыс. – поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 2,7 тыс. – социальной поддержки граждан. В число наиболее востребованных тем также вошли экологичная среда обитания и технологии ее оздоровления, технологический пакет автономности, развитие малых городов, инвестиции в качество жизни, навыки будущего и проекты в сфере креативной экономики.

«Образование, здоровье, семья, развитие городов, новые технологии, возможности для самореализации и профессионального роста – именно вокруг этих вопросов сегодня формируется повестка сильных идей. Их объединяет главное – стремление людей повысить качество жизни, расширить возможности для развития и создать более комфортную среду для себя, своих семей и будущих поколений. Особенно важно, что авторы приходят на форум не только с обозначением проблем, но и с конкретными решениями. Форум помогает увидеть страну глазами людей и показывает, что граждане готовы выступать соавторами изменений, предлагать проекты и перспективные наработки, способные принести практическую пользу», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В оценке проектов приняли участие более 3 тыс. экспертов, в том числе представители Минобрнауки России, Минздрава России, Минобороны России, Минстроя России, Россотрудничества и других федеральных органов власти. В работу форума также включились институты развития, компании и общественные организации. Всего у форума порядка 55 партнеров, среди их – Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Сбер, «Татнефть», «РЖД-Медицина», HeadHunter, Ассоциация ветеранов специальной военной операции и другие организации. Они участвуют в экспертизе инициатив, помогают авторам дорабатывать проекты и содействуют развитию наиболее перспективных решений.

Следующий этап – формирование топ-300 проектов форума. Затем экспертный совет Агентства выберет 100 наиболее перспективных решений. В состав совета входят представители государственных компаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций. По итогам работы эксперты также определят топ-10 инициатив, которые представят руководству страны.

«Сильные идеи для нового времени» – это созидательная энергия людей, превращающаяся в реальные проекты. Каждая инициатива может стать основой для проектирования решений и программ федерального масштаба. Группа ВЭБ полностью разделяет эту повестку и готова помогать авторам наиболее интересных предложений. Вместе мы можем многое сделать для развития экономики и социальной сферы страны», – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит с 2020 года по поручению Президента России. Только в 2025 году более тысячи идей получили поддержку партнеров форума, авторы еще 231 проекта стали участниками акселерационных программ.