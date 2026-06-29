Эксперты мероприятия-спутника VI Конгресса молодых ученых изучили объекты Забайкальского края

25 июня в Чите продолжилась работа мероприятия-спутника VI Конгресса молодых ученых. Второй день программы был посвящен выездной работе экспертных групп: участники посетили инфраструктурные объекты Забайкальского края, чтобы глубже изучить региональный контекст и оценить существующие практики, которые могут лечь в основу будущих научно-технологических решений. Результаты выездов стали отправной точкой для дальнейшей проработки проектов, которые будут представлены по итогам мероприятия.

Экспертная группа, работающая над созданием научно-технологической системы раннего выявления и технологической поддержки ликвидации природных пожаров, выехала в поселок Атамановка, где в прошлом году произошел крупный природный пожар. На месте специалисты ознакомились с последствиями чрезвычайной ситуации, обсудили с представителями Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края, а также с волонтерами Всероссийского студенческого корпуса спасателей особенности распространения огня и основные факторы, влияющие на возникновение пожаров в регионе. Кроме того, участникам представили разработки забайкальских специалистов, направленные на совершенствование мониторинга, раннего обнаружения возгораний и оперативного реагирования на них.

Особое внимание эксперты уделили анализу того, какие решения уже применяются в Забайкальском крае и какие технологии могут быть дополнительно внедрены для повышения эффективности предупреждения природных пожаров. По мнению участников, именно сочетание современных научных разработок, цифровых инструментов мониторинга и практического опыта региональных служб позволит сформировать комплексную систему реагирования на подобные чрезвычайные ситуации.

Эксперты второй группы посетили поселок Биофабрика, где ведется строительство жилых объектов с применением технологий искусственного оттаивания грунтов. Участники познакомились с инженерными решениями, используемыми при работе в условиях многолетнемерзлых пород, обсудили особенности строительства на таких территориях и оценили существующие подходы к мониторингу состояния грунтов в условиях изменения климата.

Во время посещения объекта специалисты рассмотрели вопросы, связанные с влиянием деградации криолитозоны на строительство и эксплуатацию инфраструктуры, а также обсудили перспективы развития систем мониторинга, позволяющих своевременно выявлять изменения состояния грунтов и снижать возможные риски для объектов капитального строительства.

Во второй половине дня работа продолжилась в формате проектных сессий. Экспертные группы обсудили результаты выездов, сопоставили полевые наблюдения с научными данными и приступили к уточнению подходов к решению поставленных задач. Участники определили ключевые направления дальнейшей работы и сформировали первые предложения, которые будут дорабатываться на заключительном этапе мероприятия.

26 июня экспертам предстоит завершить работу над проектами и представить их на пленарном заседании. Лучшие предложения будут рекомендованы для дальнейшей проработки и могут стать основой для реализации научно-технологических решений, направленных на устойчивое развитие Забайкальского края.

VI Конгресс молодых ученых пройдет с 25 по 27 ноября 2026 года на федеральной территории «Сириус». Масштабное событие объединит лидеров отечественной науки, представителей органов власти, индустриальных партнеров, бизнеса, а также молодых ученых, инженеров и студентов из более чем 100 стран мира.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Правительство Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».