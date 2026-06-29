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ЧМ-2026

РФЦСЭ им. Шляхова и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЮФ-2026

Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России и IVA Technologies, ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций и видеоконференцсвязи, подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного юридического форума.

Стороны планируют сосредоточиться на выявлении дипфейков и экспертизе мультимедийного контента. Совместно с IVA Центр выработает научно-обоснованные подходы к распознаванию подмены личности в цифровой среде и единые требования к экспертизе видеоматериалов.

Первым практическим результатом должен стать проект «Базового стандарта защищенной видеоконференцсвязи для федеральных органов власти». Документ определит, как проверять подлинность видеопотока участников с высоким уровнем доступа и как реагировать на подмену личности: блокировка, уведомление, фиксация инцидента для последующей экспертизы. Проект планируют направить в Минцифры и Минюст России.

«Подписание соглашения с одним из технологических лидеров в сфере видеоконференцсвязи — это стратегически важный шаг для всей судебно-экспертной системы. Объединение уникального практического опыта судебных экспертов с передовыми технологическими возможностями позволит нам оперативно совершенствовать методы детекции дипфейков и внедрять их непосредственно в архитектуру платформ ВКС. Наша совместная задача — не просто выявлять следы цифрового синтеза и подмены личности, а создать надежный превентивный заслон, способный распознавать фальсификации в режиме реального времени, обеспечивать безопасность и доверие каждого сеанса видеосвязи», — прокомментировал подписание директор РФЦСЭ е России Алексей Мамонтов.

«Если раньше основной задачей было защитить периметр и предотвратить несанкционированный доступ к системе, то сегодня вызов сместился внутрь видеоконференции. Злоумышленнику уже не обязательно взламывать инфраструктуру — достаточно использовать технологии дипфейков для подмены личности участника. На массовых совещаниях и межведомственных мероприятиях такие риски становятся особенно значимыми. Поэтому важно не только обеспечивать безопасность каналов связи, но и научиться достоверно подтверждать подлинность самого видеопотока», — отметил советник генерального директора IVA Technologies по технологиям Виктор Петров.

Соглашение поможет сторонам быстрее реагировать на новые цифровые угрозы и укрепить доказательную базу судебной экспертизы.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года.

Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс. При поддержке Правительства Российской Федерации.

Подробнее ознакомиться с программой ПМЮФ-2026 можно на официальном сайте Форума.

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