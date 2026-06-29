Стали известны итоги работы XIV Петербургского международного юридического форума

XIV Петербургский международный юридический форум завершил свою работу. Ведущие представители законодательной власти, юридического сообщества, регуляторов и международных экспертов собрались в Санкт-Петербурге для поиска ответов на ключевые вызовы отрасли и обсуждения нововведений в праве и экономике.

Форум в 2026 году прошел под девизом «Время быть в праве», акцентируя внимание участников мероприятия на своевременном реагировании на внутренние и внешние вызовы.

В своей приветственной речи, обращенной к участникам и гостям XIV ПМЮФ, Президент России Владимир Путин отметил: «Форум уже давно заслужил авторитет одной из наиболее представительных и значимых площадок для прямого, всестороннего обсуждения актуальных профессиональных тем. Для совместного поиска и выработки решений, способствующих развитию международного права и дальнейшей качественной эволюции национальных юридических систем, формированию перспективных законодательных инициатив».

Участники мероприятия констатировали, что Форум прошел в точке пересечения двух разломов: внешнего — системного кризиса международного правового порядка, в котором Россия перешла от оборонительной к наступательной правовой стратегии, — и внутреннего, где накопленные структурные дисбалансы законодательства потребовали комплексных реформ, а не точечных поправок.

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заявил: «При всем многообразии задач, которые решают министерства юстиции разных стран, нас объединяет главное – это стремление обеспечить верховенство права и укрепить правовое пространство. Над достижением этой цели мы работаем каждый день, шаг за шагом развивая правовые основы наших государств».

Участники

Как отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков, в наиболее значимом для юридического сообщества ежегодном событии приняли участие более 6200 участников и представителей СМИ из 80 стран. В работе Форума участвовало порядка 1050 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 530 компаний. Также на площадке присутствовали более 830 представителей из порядка 450 юридических организаций из России и зарубежных государств.

Среди участников Форума — высшие должностные лица России и зарубежных государств, председатели и судьи конституционных и верховных судов зарубежных стран, генпрокуроры и представители юридической общественности, ведущие мировые эксперты в сфере экономики, права и международных отношений, руководители юридических подразделений крупнейших мировых компаний, представители международного юридического сообщества, бизнеса и средств массовой информации.

Участие в Форуме приняли заместитель председателя правительства, министр юстиции Республики Южная Осетия Алан Джиоев, генеральные прокуроры Киргизии, Мавритании, Намибии и Республики Южная Осетия, 18 глав иностранных судов, 16 иностранных министров, главы международных организаций и объединений, 14 глав дипломатического корпуса.

Гостям и участникам Форума были предоставлены широкие возможности для посещения деловых мероприятий и выставочного пространства, общения с экспертами, представителями органов власти, бизнес-сообщества и СМИ, проведения встреч и переговоров, представления интересов компаний и организаций на международной арене, а также участия в насыщенной культурно-спортивной программе.

Страна-гость

В этом году страной-гостем мероприятия стала Социалистическая Республика Вьетнам. Глава межведомственной делегации, Министр юстиции Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Тхань Тунг, предваряя выступление на пленарном заседании, поблагодарил организаторов Форума за приглашение Вьетнама принять участие в Форуме в качестве страны-гостя.

Он подчеркнул, что Петербургский международный юридический форум все больше утверждает свой бренд как авторитетная площадка, открывающая пространство для диалога между политиками, учеными и практикующими юристами из других стран мира для обмена информацией и опытом, повышая тем самым эффективность правоприменения и способствуя законодательным инициативам в каждой стране.

На национальном стенде Вьетнама были представлены не только материалы о правовой системе, ключевых проектах и направлениях сотрудничества, но и изделия, отражающие богатые традиции страны – литература, национальные продукты и многое другое. Все это, по словам Министра юстиции Вьетнама, «позволяет получить целостное представление о Вьетнаме и ближе познакомиться с его культурой».

Пленарное заседание

Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание «Международное право – привилегия первых или право равных?». Приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам и гостям Форума зачитал председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ПМЮФ, Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

В пленарном заседании приняли участие заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, Министр юстиции Социалистической республики Вьетнам Хоанг Тхань Тунг. Председатель Верховного суда Республики Индии Сурья Кант, вице-президент Российской ассоциации международного права Бахтияр Тузмухамедов и академический координатор Международного университета колледжа Турина Уго Маттеи.

В программной речи заместитель Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о кризисе международного права, необходимости признать колониализм преступлением против человечности и готовности России добиваться международного равноправия.

По словам Дмитрия Медведева, с начала 2026 года, цивилизация столкнулась с серьезными вызовами в сфере международного права, которые стали проверкой не только для самой правовой системы, но и для юристов, верных профессиональному долгу.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что современный кризис международного права обусловлен стремлением Запада превратить его в «привилегию первых для узкого круга избранных».

«Быть первым вовсе не означает быть единственным. Быть лидером — не значит получить прерогативу на отмену чужих прав и суверенитета. Истинная сила права — не в защите чьих-либо привилегий, а в абсолютной гарантии равенства для всех людей», — заявил заместитель Председателя Совета Безопасности.

По его словам, фундаментальной проблемой остается игнорирование принципа суверенного равенства государств вне зависимости от экономических, социальных и иных различий, закрепленного в ст. 2 Устава ООН.

Дмитрий Медведев также высказался о правовой природе санкций, о том, что односторонние ограничения, которые Запад вводит против России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран, не имеют ничего общего с санкциями Совета безопасности ООН. «Ведь мы с вами понимаем, как бы это красиво ни объяснялось, это передел чужого имущества. Пиратский захват судов, грузов, посягательство на зарубежные активы стран нашего государства, в том числе других государств. Когда был выбран путь политического диктата, вся хваленая правовая архитектура Запада моментально стала сыпаться», — заявил он, отметив, что фундаментом международного порядка должен оставаться принцип равенства всех субъектов права, закрепленный в Уставе ООН.

Завершая выступление, Дмитрий Медведев подчеркнул, что международные конфликты должны решаться на основе равноправия сторон и уважения норм международного права и Россия последовательно придерживается данного принципа.

Тему равноправия сторон в своем выступлении продолжил председатель Верховного Суда Индии Сурья Кант.

«Равенство перед законом – это не привилегия, а легальный и основополагающий принцип. Без равенства закон может считаться лишь организованной волей сильной стороны», – заявил он.

Министр юстиции Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Тхань Тунг подчеркнул, что главная тема пленарного заседания «обладает глубокой актуальностью в условиях, когда мир переживает сложные и труднопрогнозируемые изменения».

Он назвал принцип суверенного равенства, право нации на самоопределение и принцип невмешательства в дела других государств основными ориентирами Вьетнама.

«Международное право и устав ООН останутся основой современного международного порядка. При этом необходимо подчеркивать ответственность каждого государства за обеспечение соответствия национального законодательства международным договорам, участником которых оно является. Уважение к международному праву должно выражаться не только во внешнеполитических заявлениях, но и в самом процессе законотворчества, организации правоприменения и добросовестного выполнения международных обязательств на национальном уровне», — заявил Хоанг Тхань Тунг.

Профессор международного права, вице-президент Российской Ассоциации международного права Бахтияр Тузмухамедов в своем выступлении высказался о недопустимости радикальной риторики в международных отношениях и международном праве.

Академический координатор международного университета колледжа Турина Уго Маттеи в своем выступлении заявил, что множество современных правил диктуются крупными транснациональными корпорациями, что подрывает принципы международного права.

«Мы от демократии приходим к состоянию плутократии. Самое важное, мы должны признать, мы видим конец международного права и кризис западной модели», — отметил Уго Маттеи.

Деловая программа

В рамках деловой программы состоялось более 160 мероприятий, участие в которых приняли свыше 1000 спикеров и модераторов. Сессии, деловые завтраки, презентации, заседания, лекции и другие форматы делового общения были выстроены вокруг тематических блоков, направленных на обсуждение самых актуальных вопросов в сфере права. Как отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков, на Форуме обсуждалась очень широкая палитра вопросов.

«Очень важно, что для России приоритетом стал примат национальной юрисдикции во всех вопросах. Нам всем надо помнить, что понятие «национальное право» и понятие «суверенитет» сегодня сознательно размываются, а новая международная система всегда рождается через кризисы и войны, которые в таких турбулентных условиях нетрудно разжечь. Мир только вошел в период нестабильности, хаоса и глобальных противостояний — такие перемены никогда не осуществляются по правовым нормам, они их меняют», — заявил Антон Кобяков.

Восемь блоков деловой программы сформировали единую повестку: правовая система России обновляется одновременно по нескольким направлениям — от уголовного кодекса и исполнительного производства до регулирования криптовалют, цифровых платформ и искусственного интеллекта. При этом скорость технологических изменений устойчиво опережает скорость законотворчества во всех отраслях.

Центральными темами первого блока «Международное право в меняющемся мире» стали переход России от оборонительной к наступательной правовой стратегии, кризис вестфальской системы и перспективы многополярного миропорядка. Сессии охватили судебные разбирательства с участием России, Беларуси, Ирана и Венесуэлы, реформу регистрации судов под российским флагом, 35-летие СНГ и формирование новых форматов юридической дипломатии в рамках БРИКС и Союзного государства.

Дискуссии на сессиях зафиксировали единую тенденцию: западные государства используют правовые инструменты в политических целях, подменяя международно-правовые нормы односторонними принудительными мерами, историческими фальсификациями и захватами торговых судов. Россия противопоставляет этому комплекс мер наступательное участие в международном правосудии, укрепление институтов СНГ и БРИКС, законодательную защиту исторической памяти и развитие юридической дипломатии. Эффективность этих мер определяется готовностью формулировать собственную правовую идентичность и последовательно ее отстаивать на всех доступных международных площадках.

Общий вывод участников сессий первого блока сводится к тому, что Россия располагает значительным правовым потенциалом для отстаивания своих позиций на международной арене через арбитражные механизмы, институты СНГ и БРИКС, а также через активную законодательную и дипломатическую деятельность. Реализация этого потенциала требует формулирования собственной правовой идентичности и последовательного наступательного участия в международном правосудии.

Второй блок деловой программы «Эффективное право - эффективному государству» объединил дискуссии по совершенствованию ключевых механизмов публичного управления: исполнительного производства, уголовного законодательства, местного самоуправления и развития территорий. Участники зафиксировали системный разрыв между темпами технологических изменений и действующим нормативным регулированием. Общим вектором стала необходимость перехода от точечных поправок к комплексным системным реформам.

Дискуссии проходили с участием руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей крупного бизнеса и научного сообщества. Итогом обсуждений стали конкретные законодательные ориентиры: разработка федерального закона о генетических исследованиях, переход к реестровой модели исполнительного производства к 2031 году и принятие закона о транспортной политике в 2026 году. Все три направления требуют межведомственной координации и масштабных изменений в действующем законодательстве.

Сессии третьего блока «Право и общество» показали, что правовое регулирование гражданского общества, семьи, пенитенциарной системы и исторической памяти нуждается в системном обновлении, согласованном с конституционными ценностями. Сквозной темой стала взаимозависимость сильного государства, защищенной семьи и устойчивого гражданского общества. Участники зафиксировали запрос на устранение нормативных противоречий и приведение действующего законодательства в соответствие с традиционными духовно нравственными ценностями, закрепленными Указом Президента РФ N 809 от 9 ноября 2022 года (Указ закрепляет систему из 17 ценностей, которая последовательно воплощается в Стратегии национальной безопасности, Стратегии государственной национальной политики и семейном законодательстве).

Участники выработали конкретные законодательные инициативы в сфере НКО, семейного права, ресоциализации осужденных, объединенные общей логикой: право должно выступать активным инструментом сохранения национально-культурной идентичности, а не нейтральным регулятором отношений.

Четвертый блок «Право и бизнес» объединил сессии, каждая из которых фиксирует разрыв между реальным масштабом экономической деятельности и действующей правовой рамкой. Российские корпорации, строительные девелоперы и участники криптовалютного рынка сталкиваются с ситуацией, когда ни национальное, ни международное законодательство не успевает за темпом появления новых технологий и инструментов.

Участники сессий отметили системный сдвиг: правовая неопределенность перестала быть сугубо юридической проблемой и превратилась в прямой экономический риск. Устранение разрыва требует одновременной работы по трем направлениям: законодательному закреплению стандартов, развитию саморегулирования и повышению единообразия правоприменения. Участники сессий пришли к единому выводу: без опережающего нормотворчества и системной государственной поддержки полноценное развитие отраслей невозможно.

В ходе дискуссий н сессиях пятого трека «Разрешение споров» участники отметили, что трансграничные арбитражные и судебные разбирательства с участием российского бизнеса переживают структурную трансформацию: европейские площадки недоступны, азиатские альтернативы сохраняют ограничения, а российские институты наращивают международную компетенцию. Ни одно решение по статье 248.1 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера) не было признано за рубежом, что делает необходимым переход к альтернативным процессуальным инструментам и системному развитию международной договорной базы.

Участники обсудили ключевые направления реформирования системы урегулирования конфликтов: групповые иски, досудебные механизмы, трансграничные разбирательства и национальную модель условий ведения бизнеса до 2030 года. Принятая 29 ноября 2025 года национальная модель впервые закрепила разрешение споров в качестве самостоятельного измеримого направления государственной политики.

Участники сессий шестого блока «Цифровизация права» зафиксировали, что цифровизация правовой среды охватывает одновременно несколько направлений: расширение доступа граждан к бесплатной юридической помощи через государственные информационные системы, противодействие ИКТ-преступлениям на фоне ежегодного роста их числа, а также формирование правового регулирования платформенной занятости. Все три направления объединяет общий вопрос: в какой мере алгоритм способен заменить человека в принятии юридически значимых решений.

Три направления зафиксировали единую логику цифровизации права: технологии расширяют доступность юридических услуг, обнажают новые угрозы и создают новые формы занятости, однако ни в одном из рассмотренных случаев алгоритм не способен принять на себя юридическую ответственность. Регулирование во всех рассмотренных направлениях находится в активной фазе: ГИС «Правовая помощь» развивается к 2027 году, Антифрод-2 ожидает подзаконных актов, а 289-ФЗ о платформенной экономике вступает в силу 1 октября 2026 года.

В рамках седьмого блока «Развитие законодательства» участники сессий рассмотрели три взаимосвязанных направления: закрепление национальных правовых традиций в законотворческом процессе, формирование регуляторной базы для цифровых валют и правовые инструменты капитализации территорий муниципальных образований. Каждое из направлений отражает стремление привести действующее законодательство в соответствие с реалиями экономики и общества.

Участники отметили, что нормы работают только тогда, когда они опираются на проверенные традиции, создают правовую определенность и обеспечивают измеримый экономический эффект. Серьезными вызовами для законодателя остаются избыточный объем нормативной базы, недостаточная согласованность федерального и регионального уровней регулирования, а также разрыв между юридическим и экономическим измерениями принимаемых решений. Участники обозначили конкретные законодательные инициативы — от федерального конституционного закона о духовно-нравственных ценностях до закона о цифровых валютах — и сформулировали критерии их эффективности.

На сессиях восьмого трека «Юридическое сообщество образование, профессия и призвание» участники отметили, что юридическое образование в России переживает системную трансформацию: страна последовательно отказывается от Болонской модели в пользу национального стандарта, одновременно сокращая число некачественных программ и повышая требования к профессии. Параллельно обсуждался вопрос о роли искусственного интеллекта в юридической науке, образовании и профессиональной деятельности.

Юридическое сообщество России стоит перед необходимостью одновременно решать три взаимосвязанные задачи: восстановить качество профессионального образования через сокращение слабых программ и повышение входного барьера, выстроить суверенную национальную модель юридического мышления взамен Болонской, а также выработать правила профессиональной работы с искусственным интеллектом. Все три задачи требуют согласованных действий государства, профессионального сообщества и академической среды.

Традиционно на площадке Форума состоялась открытая лекция председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина «Тернистый путь к цивилизации права». В своем выступлении Глава Конституционного суда заявил об опасности «потери контроля над искусственным сверхразумом».

В одном из главных мероприятий Форума – Открытом совещании министров юстиции под председательством главы Минюста России Константина Чуйченко приняли участие министры юстиции из 17 стран. В фокусе внимания участников встречи были вопросы развития системы юстиции, включая сферу бесплатной юридической помощи, реформирования национальных судебных систем и цифровизации как инструмента повышения эффективности правосудия.

Молодежный юридический форум

Участниками Международного молодежного юридического форума (ММЮФ) стали порядка 1000 студентов и молодых специалистов, 125 преподавателей и наставников, а также представителей органов публичной власти, научной общественности, бизнеса Российской Федерации и зарубежных государств.

Традиционно ММЮФ был посвящен практическим вопросам юридической профессии, современным направлениям правовой работы и возможностям профессионального развития для молодых специалистов.

В рамках Форума состоялось 23 сессии, охватившие обширный круг актуальных вопросов. В центре дискуссий — вопросы о том, какие компетенции сохраняют ценность в эпоху нейросетей и какие реформы необходимы системе юридического образования. Участники констатировали несколько системных вызовов: проникновение ИИ в профессиональную практику, структурный кризис образования и старение преподавательского корпуса, необходимость переосмыслить ценностные основания профессии. Переход к национальной модели юридического образования с единым стандартом и ужесточением входных требований признан необходимым; на 2026 год сокращение платного набора уже составило 14 000 мест.

Основной акцент в этом году был сделан на практических форматах мероприятий, которые предоставили молодым юристам возможность увидеть профессию в ее практическом измерении. В программу ММЮФ вошли мастер-классы, практикумы, деловые игры и другие интерактивные форматы работы, которые позволили молодым специалистам не только участвовать в профессиональной дискуссии, но и применить знания на практике.

Выставка

На площадках ПМЮФ-2026 была организована выставка, на которой гости и участники Форума смогли познакомиться с приоритетными проектами, образовательными программами, научными трудами, технологическими разработками, продуктами и решениями. Экспонентами выставки стали министерства, ведомства, учебные заведения и организации.

На тематической экспозиции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего» были представлены материалы и уникальные экспонаты о предпосылках восстания и реконструкции событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Особое внимание было уделено организации следствия и судебным процедурам в отношении декабристов — уникальному опыту правоприменения первой половины ХIХ века, оказавшему влияние на дальнейшее развитие российской правовой системы.

На стенде «Судебно-экспертные учреждения Минюста России» посетителям были предложены интерактивные демонстрации об особенностях ведения экспертной деятельности, современных экспертных технологиях, основных направлениях деятельности лаборатории и полномочиях экспертов.

Стенд «Суверенный код. История от первого лица» — это экспозиция, которая наглядно показывает историю вмешательства во внутренние дела России в определенном историческом периоде.

Год единства народов России — ключевая тема экспозиции «Дом Союзов». На выставочной площадке, посвященной деятельности органов ЗАГС, в течение работы Форума проходили тематические церемонии бракосочетания, демонстрирующие культурное наследие Башкортостана, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов представил на Форуме выставку «От классики до космоса», главным арт-объектом которой стала картина «Человек, манипулирующий временем».

Свои выставочные стенды представили 25 экспонентов, продемонстрировав широкий спектр проектов, инициатив и перспективных решений.

Соглашения

На XIV Петербургском международном юридическом форуме состоялась 61 церемония подписания соглашений и договоров, которые затрагивают как внутренние вопросы, так и международное сотрудничество.

● Подписаны соглашения между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой и Республикой Бурунди о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания.

● Министерство юстиции Российской Федерации подписало соглашения с Министерствами юстиции зарубежных стран: Республики Казахстан; Исламской Республики Мавритании; Республики Южная Осетия, Республики Нигер, Республики Узбекистан.

● Федеральная служба судебных приставов подписала соглашения с:

— Верховным Народным Судом Республики Куба,

— Республиканской палатой частных судебных исполнителей Республики Казахстан,

— Службой судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Киргизской Республики,

— Министерством юстиции Республики Южная Осетия,

— Департаментом правового исполнения Министерства юстиции Королевства Таиланд.

● Подписано Соглашение между Министерством юстиции России и Ассоциацией юристов России. Цель документа — консолидировать усилия ведомства и профессионального сообщества в реализации ключевых правовых инициатив, просветительской деятельности и развитии правовой культуры в стране, закрепляет Программу сотрудничества на 2026–2027 годы.

● В рамках форума подписано шестистороннее соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом России и рядом организаций: кинокомпанией «Триикс Медиа», киностудией «Лендок», Российским государственным институтом сценических искусств, Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения и Академией талантов. Среди основных целей соглашения: организация системной работы в сфере медиа на базе Культурного центра СК России; поиск, поддержка и сопровождение детей с выдающимися творческими способностями; популяризация достижений в области высоких технологий.

● Заключены соглашения во всех 89 регионах России о взаимодействии между адвокатскими палатами и аппаратами уполномоченных по правам ребенка.

На полях

Перед началом Форума 23 июня 2026 года в Санкт-Петербурга состоялась церемония закладки камня на месте установки будущего мемориала святым новомученикам юристам Петроградским. Мемориал будет посвящен памяти профессора Юрия Новицкого, присяжного поверенного Иоанна Ковшарова и архимандрита Сергия (Шеина), расстрелянных по так называемому Петроградскому процессу в 1922 году. В 1992 году все трое были причислены к лику святых Русской Православной Церкви. Инициативу по установке памятника выдвинуло Министерство юстиции Российской Федерации. В церемонии закладки приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и министр юстиции Константин Чуйченко.

На полях Форума состоялось III заседание Координационного совета государств – участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности, на котором участники обсудили приоритетные направления сотрудничества стран СНГ в судебно-экспертной сфере, обменялись мнениями о текущих задачах и перспективах взаимодействия. Одно из конкретных решений: члены Совета договорились продолжить работу по присвоению статуса «базовых организаций СНГ» учреждениям, которые занимаются переподготовкой и повышением квалификации судебно-экспертных кадров. Это должно помочь усилить кадровый потенциал в масштабах Содружества.

Экспертно-аналитическое сопровождение ПМЮФ-2026

Экспертно-аналитическое сопровождение Форума в настоящем году осуществляется с опорой на многолетний опыт и целенаправленную цифровую трансформацию. В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс получил дальнейшее развитие сервис Саммари, позволяющий оперативно ознакомиться с сутью каждой дискуссии Форума – ключевыми выводами, обозначенными проблемами и предложенными решениями, не обращаясь к полной записи сессии. Дополнительно подготовлены карточки ярких цитат ключевых спикеров ПМЮФ-2026, фиксирующие наиболее точные и запоминающиеся высказывания участников, а также облака смыслов, наглядно отражающие главные темы и смысловые акценты профессиональной повестки. Материалы подготовлены с использованием ИИ-технологии Фонда Росконгресс «ИнФорум».

Главным итоговым документом Форума станет масштабный отчет «Итоги Петербургского международного юридического форума — 2026».

Аналитическое сопровождение ПМЮФ‑2026 объединило ключевые научные и образовательные центры страны. В экспертную группу вошли ведущие специалисты из Санкт‑Петербургского государственного университета, Санкт‑Петербургского государственного экономического университета, Дальневосточного федерального университета, Дирекции научно‑технических программ.

Фестиваль культуры «Петербургские сезоны»

В рамках ПМЮФ традиционно состоялся Фестиваль культуры «Петербургские сезоны», который позволил участникам Форума посетить музеи, выставки и исторические памятники Санкт-Петербурга. В программу Фестиваля вошли более 40 событий городской афиши — от экскурсий и музеев до театральных постановок.

Спортивная программа

Более 600 человек приняли участие в мероприятиях Гостиной интеллектуального спорта, включавших сеансы одновременной игры и мастер-классы по шахматам и шашкам, а также впервые представленным в программе нардам, маджонгу и дайс-чесу. Около 70 претендентов соревновались в турнирах по шахматам, шашкам и нардам на Кубок Росконгресса. В интеллектуальных соревнованиях участвовали представители юридического сообщества, ведущих вузов и международных делегаций. Сеанс одновременной игры по шахматам провел гроссмейстер, двукратный чемпион России Алексей Луговой.

Организатором спортивной программы ПМЮФ выступила спортивная платформа Фонда Росконгресс совместно с Ассоциацией настольных спортивных игр.