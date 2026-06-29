В Москве ведущие мыслители из 34 стран представили модели будущего цивилизации

В Москве подвели итоги Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы». Мероприятие стало одной из крупнейших международных площадок для обсуждения актуальных философских вопросов.

Будущее не предопределено — и поэтому его можно конструировать, подчеркнул начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. По его словам, надо научиться им управлять.

«Конкурентное преимущество будут иметь те страны, которые будут развивать человеческий капитал и научатся проектировать будущее. И философы могут на него влиять, управлять в первую очередь предстоит знанием и смыслами. Только это в перспективе будет эффективно», — отметил Александр Харичев и анонсировал, что следующая конференция «Философия будущего» состоится в 2027 году.

Ведущие мыслители и интеллектуалы из 34 стран мира в течение двух дней проектировали образ будущего, в основу которого лягут суверенитет, справедливость и многополярность. В программу конференции вошли порядка 30 панельных сессий, круглых столов и форсайтов, разделенных на семь тематических секций. Участники отметили продуктивность форматов, а также их практическую ориентированность.

«Мы обсуждали серьезные вопросы, связанные с конструированием будущего цивилизации в разных ее ипостасях. Крах идей глобализма очевиден. Поэтому в течение двух дней мы говорили о важности сохранения социокультурных специфики, самобытности обществ. Это обеспечивает полилог цивилизаций, который является необходимым условием общего будущего — и для России этот разговор важен. Наша страна открыта к нему. И это главный вывод прошедшей конференции», — подчеркнул член-корреспондент РАН, декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского общества политологов, доктор исторических наук, профессор Андрей Шутов.

В завершение было принято итоговое заявление участников конференции. В нем отметили, что будущее не предопределено: оно существует для людей как ожидание, замысел и проект и принадлежит тем народам, которые обладают целостным видением времени. Кроме того, в условиях конкуренции цивилизационных проектов недопустимо подменять универсальное будущее человечества частными моделями, претендующими на статус единственно возможной истины, подчеркивается в заявлении — поэтому работа с его моделями всегда является вопросом выбора и ответственности.

В то же время, будущее не является производным одних лишь технологических процессов, и сводить работу с ним к прогнозированию и проектированию технологического развития было бы серьезной ошибкой — его осмысление, проектирование и реализация будущего требуют консолидации усилий – междисциплинарной, межинституциональной и международной. В этой связи не менее значимым является межстрановое взаимодействие.

Участники Конференции предложили развивать международное научное сотрудничество в логике диалога цивилизаций и многополярного мира и организовывать междисциплинарные и межинституциональные площадки для постоянной работы над философией будущего. Кроме того, по их мнению, необходимо поддержать инициативы по актуализации содержания философских и общественно-научных дисциплин, а также дать импульс к формированию и развитию национальных философских и общественно-научных школ, обновить образовательные программы, связанные со сбережением и приумножением культурной самобытности России.

По их мнению, следует охранять и укреплять голос многонационального народа России, включая русскую культурно-историческую традицию и традиции братских народов страны, выражающийся в оригинальном научном наследии и самостоятельных исследовательских подходах. Кроме того, необходима поддержка на государственном уровне усилий академического сообщества по интеграции философских и общественно-научных разработок в области построения образов будущего, социальной архитектуры, ценностного проектирования и смежных научно-исследовательских и прикладных решений в области форсайта, прогнозирования и стратегического планирования.

Организатор мероприятия – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Института мировой экономики и международных отношений РАН, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и АНО «Экспертный институт социальных исследований».