Образовательные программы, традиции народов России и архивные материалы: что представят на ПМЮФ-2026

На площадках ПМЮФ-2026 будет организована работа стендов министерств, ведомств, представителей учебных заведений и различных организаций. Участники представят уже реализуемые и перспективные проекты, а также новейшие образовательные пособия и технологии.

В рамках экспозиции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего» на Форуме продемонстрируют архивные документы и музейные материалы из собраний ведущих архивов, музеев и учреждений культуры России. На стенде «Арбитражная гостиная» будут представлены интерактивные и презентационные материалы, которые познакомят гостей и участников с историей отечественных арбитражных центров, их достижениями и текущими наработками.

Стенд «Суверенный код. История от первого лица» наглядно покажет историю вмешательства во внутренние дела России: на площадке представят четыре экспозиционные зоны, каждая из которых посвящена отдельному историческому периоду.

Также на Форуме откроется экспозиция стенда «Судебно-экспертные учреждения Минюста России», на которой посетители смогут принять участие в серии интерактивных демонстраций: увидеть работу технологий анализа поведения в режиме реального времени, научиться отличать подлинное видео от сгенерированного, а также узнать, как работают современные системы подтверждения личности и защиты от подмены изображения.

На ПМЮФ также будет представлен стенд Социалистической Республики Вьетнам, которая выступает страной – гостем Форума в этом году. Национальный стенд Вьетнама станет пространством для презентации достижений страны, ее ключевых проектов и направлений сотрудничества. Участники Форума смогут ознакомиться с информационными материалами о Вьетнаме, на стенде также пройдут встречи с представителями юридического сообщества двух стран.

Впервые на ПМЮФ будет представлен стенд, посвященный работе института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. На стенде представят работу уполномоченных во всех 89 субъектах страны, а также продемонстрируют правовые основы их деятельности.

Год единства народов России – ключевая тема экспозиции «Дом Союзов», посвященной деятельности органов ЗАГС. В течение всего Форума на стенде будут проходить тематические церемонии бракосочетания, демонстрирующие уникальное культурное наследие Башкортостана, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) продемонстрирует инновационные проекты, направленные на формирование современной правовой инфраструктуры для укрепления суверенитета и достижения технологического лидерства России. На стенде будет организована библиотека с научными трудами ученых университета.

Экспозиция Донбасского государственного университета юстиции Минюста России будет ориентирована на современные образовательные программы, формируемые с учетом актуальных вызовов правовой системы. Участникам подробно расскажут о новой программе 2026 года «Правовое обеспечение национальной безопасности», направленной на подготовку специалистов для работы в системе публичной власти, а также представят научные издания преподавателей вуза.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) продемонстрирует свои ключевые компетенции в сфере права. Экспозиция объединит проекты юридического факультета, центров медиации, дополнительных образовательных программ, искусственного интеллекта и науки о данных. Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ также представит экспонаты, посвященные картине Виктора Михайловича Орешникова «В.И. Ленин на экзамене в Петербургском университете».

ВГУЮ (РПА Минюста России) представит научные издания университета, включая научно-практический журнал «Вестник РПА», входящий в перечень ВАК. На стенде также состоится презентация второго издания пособия «Стоп, мошенники», дополненного актуальными материалами из практической деятельности следственных органов.

Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте Форума.

XIV Петербургский международный юридический форум состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года.

Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Титульный партнер – Газпромбанк. Генеральный партнер – ПАО «Банк ПСБ». Стратегический партнер – ПАО «Россети». Официальный партнер – ПАО «Газпром». Официальные автомобили Форума: Tenet, Esteo, Jeland. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Коммуникационный партнер – МАЕР.