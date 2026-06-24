Забайкальский край на «Улице Дальнего Востока» расскажет о богатствах земли

Павильон Забайкальского края на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 3–9 сентября в рамках одиннадцатого Восточного экономического форума, расскажет о достижениях региона в промышленности, обновлении городских пространств и улучшении качества жизни людей.

«Забайкалье показывает уверенный рост в темпах экономического развития. Край находится в середине списка регионов Дальнего Востока по привлечению инвестиций. Для поддержки новых инвестиционных проектов создана ТОР «Забайкалье», действуют дополнительные меры финансовой и инфраструктурной поддержки. Но самое главное – развивается социальная сфера и улучшаются условия жизни людей. По поручению Президента началась реализация мастер-планов, проводится модернизация социальной инфраструктуры при помощи президентской единой субсидии. О том, какие изменения происходят в Забайкалье и как дальше будет меняться регион, участники и гости Восточного экономического форума могут узнать, посетив экспозицию региона, увидеть, чем край живет и как видит свое будущее», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

«Забайкалье – это огромная территория с богатейшими недрами. И главное наше богатство – это люди, которые здесь живут, работают и создают будущее. Наш павильон на «Улице Дальнего Востока» показывает нашу идентичность, то, как мы сохраняем традиции и одновременно смело смотрим вперёд. Здесь каждый сможет почувствовать энергию Забайкалья через искусство, наши проекты, вкус и тепло земли, которую мы любим. Ждём гостей! Покажем, чем гордимся!», – отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Архитектура выставочного павильона будет связана с особенностями природы: фасады будут сочетать «скальные» элементы с геометризированными гранями из композитных и стеклянных материалов. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

У входа посетителей встретит монументальная 9,5-метровая композиция «Солнечный миф» художника и скульптора Даши Намдакова. Авангардный арт-объект изображает могучего сибирского лося, выполненного из бронзы, чьи рога образуют «солнечный» ореол – символ культурного наследия и природной энергии Забайкалья.

Функциональные зоны павильона представлены с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих высокий уровень удобства, эффективности и интерактивности.

В зоне «Инвестиционные проекты Забайкалья» с использованием современных технологий будут представлены ведущие предприятия региона. Посетителей ожидают мультимедийные голографические и панорамные проекции, а также интерактивные панели, которые продемонстрируют достижения края в промышленности и культуре. Особое внимание будет уделено крупнейшим инвесторам – «Удоканской меди» и Быстринскому ГОКу. Панорамные экраны и контроллеры позволят пользователям управлять виртуальным пространством, создавая эффект полного погружения и подчеркивая значимость этих предприятий для экономики Забайкалья.

Зона «Достижения Забайкальского края» представит ключевые результаты социально-экономического развития региона за последние годы.

Отдельное внимание уделено обновлению городских пространств и реализации мероприятий мастер-планов Читы и Краснокаменска, реализуемых по поручению Президента России Владимира Путина. Узнать об изменениях городской инфраструктуры и реализации новых инвестиционных инициатив можно будет в зоне «Мастер-планы».

В зоне «Туристический потенциал» посетители смогут узнать, куда поехать и где остановиться в Забайкалье. Возможности региона в сфере туризма будут представлены через проекционный стол и интерактивную «мандалу».

Безусловно, внимание посетителей привлечет зона «Историко-культурная экспозиция». Здесь будет представлена музейная экспозиция с произведениями искусства и историческими артефактами, отражающими культурное наследие региона.

Отдельное внимание уделено поддержке проведению специальной военной операции. В зоне «СВО» будут представлены новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов «Ветер» и их модификаций, включая гражданского назначения, а также мобильная тепловизионная система визуального обнаружения БПЛА.

В рамках уличной экспозиции будет организована зона продажи продукции забайкальских производителей «Вкусы Забайкалья» и «Сделано в Забайкалье».

Классическими, джазовыми, народными, эстрадными номерами встретят гостей «Улицы Дальнего Востока» забайкальские артисты. Свои программы приготовили музыканты Государственного русского ансамбля имени Николая Будашкина, камерного ансамбля «Тэт-А-Тэт», танцоры шоу-балета «Клюква», вокалисты эстрадно-джазовой группы «Джем» и солисты Забайкальской краевой филармонии, а также артисты национального театра песни и танца «Амар сайн».

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 5, 6 и 7 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.