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Новый учебник по обществознанию представят на ПМЮФ-2026

В рамках XIV Петербургского международного юридического форума состоится официальная презентация обновленной линейки единых государственных учебников по обществознанию, презентация пройдет в Квартале юстиции в первый день Форума, 24 июня.

Новые учебные пособия направлены на решение стратегической задачи – воспитание гражданина России, осознающего свою ответственность за настоящее и будущее страны, и станут основой образовательной программы по предмету «Обществознание» для учащихся 9–11-х классов с 1 сентября 2026 года. В работе над учебниками объединились ведущие эксперты страны: профессиональные юристы, экономисты, социологи и историки, кандидаты и доктора наук.

В презентации примут участие руководитель авторского коллектива, помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Они подробно представят концепцию новых учебников и их роль в формировании гражданской ответственности у молодежи.

Главным редактором линейки учебников выступил Дмитрий Медведев – один из авторов трехтомного популярного вузовского учебника «Гражданское право», который давно и успешно используется на юридических факультетах страны.

Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте Форума.

XIV Петербургский международный юридический форум состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года.

Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Титульный партнер – Газпромбанк. Генеральный партнер – ПАО «Банк ПСБ». Стратегический партнер – ПАО «Россети». Официальный партнер – ПАО «Газпром». Официальный автомобиль Форума – TENET, ESTEO, JELAND. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Коммуникационный партнер – МАЕР.

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