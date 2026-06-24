В Чите стартовало мероприятие-спутник VI Конгресса молодых ученых: фокус на климатические вызовы Забайкалья

Сегодня впервые в Чите стартовало мероприятие-спутник VI Конгресса молодых ученых, которое пройдет с 24 по 26 июня 2026 года в рамках Десятилетия науки и технологий, инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мероприятие также реализуется в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети».

Выбор Читы в качестве одной из площадок спутников в 2026 году подчеркивает стратегическое значение Забайкальского края для развития отечественной науки. Основная цель мероприятия — объединить усилия научного сообщества для поиска практических решений острых проблем региона.

«Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых стали важной площадкой для решения актуальных задач и запуска новых проектов в сфере научно-технологического развития страны. Забайкальский край обладает значительным потенциалом для развития исследований в сфере экологической безопасности и адаптации к климатическим изменениям. В рамках работы спутника особое внимание будет уделено вопросам мониторинга и противодействия негативным эффектам вечной мерзлоты и созданию систем раннего выявления и предотвращения природных пожаров», — отметил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Научный фокус: пожары и криолитозона. Экспертные группы, сформированные из ведущих исследователей и молодых ученых, сосредоточатся на двух ключевых направлениях:

1. Система раннего выявления и технологической поддержки ликвидации природных пожаров. Участники обсудят современные методы мониторинга и профилактики, чтобы минимизировать ущерб от огненной стихии, характерной для засушливого климата края.

2. Комплекс мониторинга и прогнозирования последствий деградации криолитозоны. В условиях климатических изменений эта тема критически важна для районов активного освоения минерально-сырьевой базы. Ученым предстоит сопоставить подходы и уточнить научные приоритеты, способные повысить эффективность управления природными рисками.

Значимость мероприятия для территории подчеркнул Губернатор Забайкальского края Александр Осипов: «Забайкальский край — территория, где молодые учёные могут реализовать самые смелые проекты. У нас есть уникальные природные условия, действующие производства и минерально-сырьевая база. Спутник Конгресса в Чите позволит нашим исследователям заявить о себе и предложить решения, которые реально нужны региону».

С приветственным словом выступил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Павел Волков. Он отметил, что такие проекты — это не теория, а практические решения, которые уже сейчас могут повысить безопасность территорий и эффективность освоения ресурсов.

VI Конгресс молодых ученых пройдет с 25 по 27 ноября 2026 года на федеральной территории «Сириус». Масштабное событие объединит лидеров отечественной науки, представителей органов власти, индустриальных партнеров, бизнеса, а также молодых ученых, инженеров и студентов из более чем 100 стран мира.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Правительство Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

Мероприятие в Чите станет площадкой, где фундаментальная наука встретится с реальными запросами экономики и экологии региона.