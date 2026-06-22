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Опубликована программа Фестиваля культуры ПМЮФ-2026 «Петербургские сезоны»

XIV Петербургский международный юридический форум, который состоится в КВЦ «Экспофорум» 24–26 июня, вновь соберет специалистов из разных областей права и представителей всех уровней власти для обсуждения актуальных вопросов юридической отрасли на национальном и международном уровнях. В рамках Форума традиционно состоится Фестиваль культуры «Петербургские сезоны», который позволит участникам посетить музеи, выставки и исторические памятники Санкт-Петербурга.

В этом году для участников будут доступны Российский этнографический музей, государственный музей-заповедник «Гатчина», Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, а также постановки в Михайловском театре, Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, театре эстрады имени Аркадия Райкина и мероприятия в других знаковых местах Петербурга.

«Санкт-Петербург является не только одним из ведущих туристических и культурных центров России, но и активно развивающейся международной деловой площадкой. Деловые мероприятия позволяют нам показать город не только через содержательную программу, но и через культурные маршруты.

Фестиваль «Петербургские сезоны» — неотъемлемая часть форума, которая традиционно задает настроение и тон всему мероприятию. В программе этого года более 40 культурных событий — от экскурсий до театральных постановок», -отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Программа Фестиваля культуры также будет открыта для участников Молодежного юридического форума, который состоится в заключительный день – 26 июня.

XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года.

Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте Форума.

Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс. При поддержке Правительства Российской Федерации.

Титульный партнер – Газпромбанк. Генеральный партнер – ПАО «Банк ПСБ». Стратегический партнер – ПАО «Россети». Официальный партнер – ПАО «Газпром». Официальный автомобиль Форума – TENET, ESTEO, JELAND. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Коммуникационный партнер – МАЕР.

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