На ПМЮФ обсудят правовые аспекты коллективной безопасности в рамках председательства России в ОДКБ

В Санкт-Петербурге 24 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в рамках Петербургского международного юридического форума – 2026 состоится тематическая дискуссионная панель «Зонтик безопасности евразийской интеграции», посвященная председательству Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году.

Мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых направлений реализации российских приоритетов в ОДКБ, а также актуальных вопросов правового обеспечения коллективной безопасности в современных условиях.

Дискуссию откроет и проведет заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, председатель Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, председатель Экспертно-консультативного совета при Совете ПА ОДКБ Анатолий Выборный.

Сомодератором дискуссии выступит Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов.

С докладом о мероприятиях по реализации приоритетов Российской Федерации в период председательства в ОДКБ выступит Председатель Постоянного совета ОДКБ, Посол по особым поручениям МИД России, Постоянный и Полномочный Представитель Российской Федерации при ОДКБ Виктор Васильев.

В числе участников панели – представители органов государственной власти, международных структур, парламентского сообщества, научных и экспертных кругов государств – членов ОДКБ. В частности, запланированы выступления Председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Геннадия Лепешко, председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, статс-секретаря – заместителя Министра МЧС России Дениса Попова, начальника Департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Александра Сокрутенко, статс-секретаря – заместителя руководителя Росфинмониторинга Германа Негляда, заместителя Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, советника Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Федорова, заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Петра Городова, начальника центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Яковлева, члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Игоря Борисова.

В центре внимания участников панели – широкий круг вопросов, связанных с укреплением коллективной безопасности на евразийском пространстве. Среди основных тем:

- консолидация государств – членов ОДКБ и формирование условий для их безопасного и устойчивого развития;

- развитие международной информационной безопасности;

- защита электорального суверенитета;

- международно-правовые механизмы противодействия киберпреступности;

- совершенствование правового обеспечения сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС;

- вопросы когнитивной безопасности в условиях гибридной войны;

- развитие сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ;

- совершенствование правового обеспечения военной безопасности;

- сотрудничество в сфере военной медицины, гражданской обороны и защиты от биологических угроз;

- противодействие международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия;

- борьба с транснациональной организованной преступностью, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма;

- повышение эффективности противодействия незаконной миграции.

Отдельное внимание в рамках дискуссии будет уделено вопросам совершенствования законодательства государств – членов ОДКБ, укрепления правовых механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы, а также развитию межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности.

XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года.

Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Подробнее ознакомиться с программой ПМЮФ-2026 можно на официальном сайте Форума.

Титульный партнер – Газпромбанк. Генеральный партнер – ПАО «Банк ПСБ». Стратегический партнер – ПАО «Россети». Официальный партнер – ПАО «Газпром». Официальный автомобиль Форума – TENET, ESTEO, JELAND. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Коммуникационный партнер – МАЕR.