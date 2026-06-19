На Деловом форуме и Саммите Россия – АСЕАН провели концертную программу «Путешествие по России»

В рамках Саммита Россия – АСЕАН, который состоялся в Казани 17–18 июня, прошла насыщенная культурная программа, продемонстрировавшая иностранным гостям богатство и многообразие российской культуры.

Ключевым событием культурной программы стал торжественный прием от имени президента Российской Федерации для лидеров стран АСЕАН, который состоялся на площадке Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала. Концепция концертной программы «Путешествие по России» раскрыла гостям многогранность культурного наследия регионов нашей страны. В выступлениях приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты России, представившие яркие номера, отражающие самобытность и традиции различных уголков государства.

Для супруг лидеров стран АСЕАН Фонд Росконгресс совместно с Министерством культуры Республики Татарстан подготовил специальную культурно‑экскурсионную программу. В ходе программы участницы посетили ключевые учреждения культуры Казани, включая музеи и памятники архитектуры, познакомились с историческими местами столицы Татарстана, а также посетили Центр уникального мастерства, где были организованы мастер‑классы по национальным ремеслам и кухне. Ярким завершением программы для супруг стал показ коллекций национальных дизайнеров в Центре уникального мастерства.

В Благовещенском соборе Казанского Кремля участники Саммита и Делового форума Россия – АСЕАН и гости Казани смогли услышать концерт духовной и народной хоровой музыки в исполнении православного хора. Его проведение именно в Благовещенском соборе Казанского Кремля имеет особое значение: Казань является одним из важнейших центров межрелигиозного и межкультурного диалога, а духовная музыка позволяет подчеркнуть историческую глубину России, ее верность традиции и открытость к уважительному международному общению.

Культурная программа – это неотъемлемая часть любого саммита. Татарстан славится своим гостеприимством, которое было продемонстрировано гостям и участникам Делового форума и Саммита Россия – АСЕАН, в том числе представителям официальных делегаций и их супругам. Мероприятия культурной программы позволили гостям глубже погрузиться в культурное наследие России и Татарстана, ощутить атмосферу гостеприимства и укрепить межкультурный диалог.