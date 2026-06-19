Опубликована расширенная деловая программа ПМЮФ-2026

На официальном сайте XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года, опубликована расширенная деловая программа со списком участников. Поиск новых точек соприкосновения в эпоху мировых кризисов, обновление подходов к партнерству и заложение фундамента для стабильного будущего станут одними из ключевых тем предстоящего Форума.

«В современных условиях соблюдение принципов международного права является единственным надежным фундаментом для поддержания глобальной стабильности. Уважение государственного суверенитета и невмешательство во внутренние дела стран — это не просто юридические нормы, а залог предсказуемого и безопасного миропорядка, где право силы уступает место силе права. Глубокий анализ этих вызовов, поиск путей укрепления правовых основ и решение ключевых задач, стоящих перед юридическим сообществом, станет темой дискуссий в рамках предстоящего Петербургского международного юридического форума», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

ПМЮФ-2026 пройдет под девизом – «Время быть в праве», который подчеркивает значимость своевременного реагирования на внутренние и внешние вызовы для формирования справедливого и устойчивого фундамента в системе мировых отношений, основанного на равноправии и взаимовыгодном взаимодействии.

Деловая повестка Форума включает более 100 мероприятий, охватывающих актуальные вопросы юридической отрасли и свыше 600 спикеров и модераторов.

В дни Форума участники обсудят правовые вопросы, связанные с развитием современных технологий, оказанием бесплатной юридической помощи, деятельностью НКО и благотворительных организаций, будущее национального арбитража к 2030 году, кибербезопасность и ряд других значимых правовых вопросов.

Развитие современных технологий и искусственного интеллекта — один из ключевых треков Форума в этом году. На сессии «Дипфейк как вызов судебной экспертизе» участники обсудят актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью, а также влияние ИИ на будущее судебно-медицинской экспертизы и криминалистики.

На полях ПМЮФ будет представлен правовой мультсериал «Че почем?», созданный студентами вузов ДНР. Проект направлен на реализацию государственной политики в сфере юстиции.

В рамках «Арбитражной гостиной» гости смогут ознакомиться с деятельностью ведущих российских и иностранных постоянно действующих арбитражных учреждений, изучить историю отечественных центров, их достижения и текущие наработки, стенд будет открыт для посещения все дни Форума.

Программа также включает тематическую экспозицию «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего». Выставка, приуроченная к этой исторической дате, состоит из пяти разделов: от этапа подготовки восстания до судебного процесса и последующей судьбы участников. В экспозиции представлены архивные документы и исторические свидетельства из собраний ведущих музеев и учреждений культуры России.

На ПМЮФ также состоится презентация концепции единого государственного реестра исполнительных документов, а в рамках Года единства народов России будут проведены торжественные церемонии бракосочетания. Мероприятия пройдут на площадке, посвященной деятельности органов ЗАГС: каждый день Форума будет проводиться одна церемония в торжественной обстановке, отражающей национальные традиции России.

Молодежной повестке будет уделено отдельное внимание – в заключительный день состоится Международный молодежный юридический форум (ММЮФ). В рамках молодежного дня, объединяющего свыше 100 спикеров и более 20 сессий, в фокусе окажутся практические аспекты профессии, актуальные векторы правовой работы и вопросы становления молодых профессионалов в юридической отрасли.

Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте Форума.

Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс. При поддержке Правительства Российской Федерации.

Титульный партнер – Газпромбанк. Генеральный партнер – ПАО «Банк ПСБ». Стратегический партнер – ПАО «Россети». Официальный партнер – ПАО «Газпром». Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Коммуникационный партнер – МАЕР.