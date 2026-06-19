В Сочи объявили победителей 18-й федеральной премии URBAN

17 июня на Красной Поляне в рамках форума недвижимости «Движение» состоялась церемония награждения победителей 18-й федеральной премии URBAN — одной из крупнейших профессиональных наград в сфере жилой недвижимости России.

В этом году на участие в премии поступило более 300 заявок со всей страны. Победителей определяли в 77 номинациях, охватывающих жилые комплексы разных классов, курортную недвижимость, архитектурные бюро, proptech-компании и профессиональных участников рынка.

«Финалисты премии каждый год показывают, как меняются запросы покупателей и подходы девелоперов. Например, в Крыму сегодня заметен тренд на интеграцию спорта и wellness-инфраструктуры в жилую среду. В других регионах мы все чаще видим акцент на общественные пространства, семейные форматы жизни и соседские сообщества. Современное жилье становится не просто местом проживания, а полноценной средой для жизни», — отметила основатель премии URBAN Ольга Хасанова.

Лидерами премии по количеству наград стали ГК СДК (Крым), СТРАНА Девелопмент, СК ИНАЧЕ, Группа RBI и SkyGroup Development, получившие по три победы. Еще ряд компаний, включая ГК ТОЧНО, ЯRus Девелопмент, Parade Development и курорт «Лучи», были отмечены сразу в нескольких номинациях.

Главную награду премии — Grand Prix URBAN — получил проект «Мойнако Резорт». Звание «Девелопер года» присуждено ГК СДК, а «Персоной года» стал генеральный директор компании GloraX Андрей Биржин.

Отдельным блоком в этом году была представлена оценка агентств недвижимости. Совместно с форумом «Движение» премия впервые внедрила новую систему оценки брокерских компаний, разделив участников по масштабу и специализации бизнеса для более объективного определения лидеров рынка.

Отдельно подвели итоги URBAN Grade — независимой проверки ЖК участников на их соответствие заявленному классу. Проекты ГК СДК, ГК «Догма», «ФСК», «СЗ Юг» и «Паритета» получили золото и платину.

За 18 лет существования премии через экспертизу URBAN прошли тысячи проектов, а сама премия стала одной из ключевых площадок отрасли, где формируются стандарты качества жилой недвижимости и фиксируются главные тренды развития рынка.