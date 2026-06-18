В рамках Делового форума Россия – АСЕАН в Казани открылась выставка, посвященная Году единства народов России

В рамках Делового форума Россия – АСЕАН в МВЦ «Казань Экспо» представлена выставка, не имеющая аналогов в России и являющаяся частью историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX – первой половины XX века», который был успешно реализован в Республике Татарстан в 2022–2024 годах при поддержке Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Цель выставки – показать многообразие традиционного костюма как богатейшего культурного наследия проживающих в Татарстане народов. Выставка получит свое продолжение и будет представлена на Международной неделе «Народы России», мероприятия которой состоятся в Москве в этом году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Оператор Международной недели «Народы России» – Фонд Росконгресс.

«Во время Делового форума и Саммита Россия – АСЕАН у нас есть уникальная возможность продемонстрировать нашим гостям богатство культуры исконных народов, проживающих на территории Республики Татарстан. На выставке воссозданы уникальные костюмные комплексы городского и сельского населения народов Поволжья (русских, татар, включая татар-кряшен и мишар, башкир, марийцев, мордвы, удмуртов и чувашей) второй половины XIX – первой половины XX века. Многие элементы костюмных комплексов (одежда, украшения, аксессуары) выполнены вручную. Выставочная экспозиция из более 30 костюмных комплексов представляет собой настоящий музей этнокультурного достояния и многообразия многонационального народа России, что приобретает дополнительную актуальность в Год единства народов», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Информационно-методическим дополнением к выставке стали два тома иллюстрированных каталогов, изданные с более широким представлением традиционной одежды на родных языках народов Поволжья. Они стали первыми иллюстрированными методическими пособиями в этой сфере и вызывают большой интерес у этнографического сообщества, культурологов, мастеров всего Поволжья.