Представители 17 стран приняли участие в Деловом форуме Россия – АСЕАН

В Казани «на полях» Саммита Россия – АСЕАН состоялся Деловой форум Россия – АСЕАН. Мероприятие приурочено к двойному юбилею сотрудничества России и АСЕАН: 35-летию отношений и 30-летию полноформатного диалогового партнерства. Главная тема Делового форума – «Россия – АСЕАН: партнерство без границ». Участниками Форума стали Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, Председатель правительства Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул, Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и Председатель Делового совета «Россия – АСЕАН» Иван Поляков. Организатором Делового форума выступил Фонд Росконгресс.

Деловой форум открылся приветствием Президента Российской Федерации гостям и участникам, в котором Владимир Путин отметил, что Форум, собравший в Казани ведущих представителей бизнес-сообществ нашей страны и государств-членов АСЕАН, имеет особое значение. «Российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет. За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи, в том числе между Деловым консультативным советом Ассоциации и Деловым советом Россия – АСЕАН, создали хороший задел на будущее», – подчеркнул в приветствии Глава государства.

Программа Форума была построена вокруг четырех ключевых направлений: традиционные духовно-нравственные ценности и модели государственно-религиозных отношений в России и странах АСЕАН; развитие сотрудничества в области информационных технологий и ИИ; международная торговля, обеспечение продовольственной безопасности и транспортно-логистическая связанность России и стран АСЕАН, а также взаимодействие по линии ЕАЭС – АСЕАН в области энергетики, инфраструктуры и промышленной кооперации.

«В программе Делового форума приняли участие представители из 17 стран. Участие премьер-министров Малайзии, Таиланда и Вьетнама в программе Форума свидетельствует о серьезном интересе наших геополитических союзников к расширению и укреплению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Деловой форум сформировал фундамент крупной и влиятельной международной дискуссионной платформы для предметного и профессионального обсуждения магистральных направлений развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и государствами АСЕАН, а также взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС – АСЕАН», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Саммита Россия – АСЕАН Антон Кобяков.

На площадке Делового форума был подписан ряд документов, среди которых: Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Вьетнама и Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», соглашение о стратегическом сотрудничестве и технологической кооперации между компаниями ООО «ЦентрИнжиниринг» (Россия) и Metalco Aviation Technology Ltd. И соглашение о стратегическом сотрудничестве и технологической кооперации между компаниями ООО «ЦентрИнжиниринг» (Россия) и WUXI Heyi Power System CO., LTD.

По словам Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, экономические связи между Россией и странами Юго-Восточной Азии демонстрируют уверенный рост, несмотря на сложную геополитическую обстановку и кризис многосторонней торговой системы. Товарооборот за последние 10 лет увеличился на 58%, достигнув 21 млрд долларов. «Мы видим в странах АСЕАН не просто партнеров, а надежных союзников в создании стабильного будущего. Поэтому призываю бизнес обеих сторон к амбициозным, долгосрочным проектам, чтобы национальные экономики развивались, а люди в наших странах видели изменения к лучшему. В этом и есть главный смысл партнерства», – резюмировал глава Минэкономразвития России.

Итоги Делового форума подвел Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. «Проведение Делового форума с участием руководства правительственных структур, ведущих компаний и объединений предпринимателей России и стран АСЕАН считаем крайне важным для выявления дополнительных резервов и системных барьеров в сотрудничестве, преодоление которых поможет бизнесу выйти на новые рубежи взаимодействия и реализовать весь имеющийся потенциал торгово-экономических отношений стран», – подчеркнул он.

Отношениям России и АСЕАН в этом году исполняется 35 лет. Ассоциация объединяет 11 государств Юго-Восточной Азии с совокупным населением свыше 680 млн человек. По оценкам международных организаций, совокупный ВВП стран АСЕАН превышает 4 трлн долларов США, что делает объединение одной из крупнейших экономик мира. Развитие сотрудничества с государствами Ассоциации остается одним из ключевых направлений российского взаимодействия с быстрорастущими рынками Азии.

В состав АСЕАН входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Предыдущий саммит России и Ассоциации проходил в 2021 году в формате видеоконференции. Первая встреча состоялась в 2005 году. Диалоговые отношения стороны установили в 1996 году. В 2018 году Россия и АСЕАН стали стратегическими партнерами.