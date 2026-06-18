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В Чите cостоится мероприятие – спутник VI Конгресса молодых ученых

С 24 по 26 июня в Чите состоится мероприятие – спутник VI Конгресса молодых ученых – ключевого мероприятия Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 годах. Конгресс молодых ученых и мероприятия-спутники проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Чита выступает одним из городов проведения спутников в 2026 году.

Мероприятия-спутники в рамках Конгресса проводятся ежегодно начиная с 2022 г. с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты на основе научных исследований и разработок для решения региональных задач.

В Чите экспертные группы сосредоточатся на выработке научно-технологических решений для ключевых природно-климатических и техногенных вызовов Забайкальского края и обсудят систему раннего выявления и технологической поддержки ликвидации природных пожаров, а также комплекс мониторинга и прогнозирования последствий деградации криолитозоны в условиях климатических изменений для районов освоения минерально-сырьевой базы. В ходе работы будут сопоставлены подходы и уточнены научные приоритеты, способные повысить эффективность управления природными рисками.

«Забайкальский край — территория, где молодые ученые могут реализовать самые смелые проекты. У нас есть уникальные природные условия, действующие производства и минерально-сырьевая база. Спутник Конгресса в Чите позволит нашим исследователям заявить о себе и предложить решения, которые реально нужны региону», – отметил Губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

VI Конгресс молодых ученых пройдет 25-27 ноября 2026 года на федеральной территории «Сириус». Он объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых ученых, инженеров, победителей конкурсов, получателей грантов, студентов и школьников из России и других стран. В мероприятиях Конгресса принимают участие представители всех регионов Российской Федерации и более 100 иностранных государств.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Правительство Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

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