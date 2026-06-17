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В Зарядье отметят Международный олимпийский день

Московский парк «Зарядье» 20 июня станет центральной площадкой празднования в России Олимпийского дня, учрежденного Международным олимпийским комитетом.

В течение всего дня посетители парка смогут принять участие в зарядке с известными спортсменами, челленджах, конкурсах, задать вопросы и сфотографироваться со «звездами» спорта. В официальной части мероприятие выступит министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, а завершит программу концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Народного артиста СССР, Героя труда РФ Юрия Башмета.

Основные события Международного олимпийского дня состоятся в большом амфитеатре парка «Зарядье», где на протяжении всего дня будет проходить шоу «Олимпийская студия» с участием известных атлетов. Перед зрителями выступят известные спортсмены, олимпийские чемпионы, среди которых Алексей Немов, Мария Киселева, Артур Далалоян, Владислав Третьяк, Александра Степанова, Иван Букин, Сергей Шубенков и другие.

В малом амфитеатре будет работать зона спортивных федераций, где посетители смогут познакомиться с различными видами спорта, принять участие в паблик-токах и посетить автограф-сессии.

В программе многочисленные музыкальные и артистические номера, в том числе, от хореографического коллектива «Тодес». На сцену также выйдут группы «Полынь Folk» и «Вольные», проект «Карманный томик», а также оркестры «Пакава Ить» и «Эхо улиц».

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