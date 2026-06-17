Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана

Юбилейный V Российский винодельческий форум пройдет в Винном городе «Белый мыс»

Юбилейный V Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике на площадке Винного города «Белый мыс». Форум традиционно объединит представителей органов власти, виноградарей и виноделов, экспертов, инвесторов, представителей торговли, ресторанного бизнеса и профессионального сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития отечественной винодельческой отрасли.

Выбор площадки отражает новый этап развития российского виноделия и винного туризма. Винный город «Белый мыс» является уникальным пространством, объединяющим винную культуру, гастрономию, образование, науку и современные форматы взаимодействия с потребителями российского вина.

«За пять лет Российский винодельческий форум стал главной площадкой для обсуждения вопросов развития отечественного виноградарства и виноделия. Символично, что юбилейный форум пройдет в Винном городе «Белый мыс» – уникальном пространстве, которое открылось буквально на днях и объединяет лучшие достижения российской винной отрасли, современные туристические и культурные форматы, образовательные инициативы и возможности для профессионального общения. Сегодня развитие виноделия невозможно рассматривать отдельно от развития территорий, внутреннего туризма и продвижения национальных брендов. Уверен, что проведение форума в таком месте придаст дополнительный импульс развитию отрасли и позволит участникам увидеть новые перспективы ее роста», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

Традиционно на площадке Российского винодельческого форума пройдет церемония награждения победителей Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Также в рамках форума состоится вручение Премии имени Л.С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью. Премия учреждена Ассоциацией виноградарей и виноделов России, Фондом Росконгресс и экспертным сообществом при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и направлена на развитие потенциала отечественного виноградарства и виноделия, стимулирование роста отрасли и поощрение руководителей и специалистов, внесших значительный вклад в ее развитие.

Премия продолжает традиции исторической премии по виноградарству и виноделию имени императора Александра III, учрежденной в 1899 году по инициативе князя Льва Сергеевича Голицына.

Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). Соорганизатор форума – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!