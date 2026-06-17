Юбилейный V Российский винодельческий форум пройдет в Винном городе «Белый мыс»

Юбилейный V Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике на площадке Винного города «Белый мыс». Форум традиционно объединит представителей органов власти, виноградарей и виноделов, экспертов, инвесторов, представителей торговли, ресторанного бизнеса и профессионального сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития отечественной винодельческой отрасли.

Выбор площадки отражает новый этап развития российского виноделия и винного туризма. Винный город «Белый мыс» является уникальным пространством, объединяющим винную культуру, гастрономию, образование, науку и современные форматы взаимодействия с потребителями российского вина.

«За пять лет Российский винодельческий форум стал главной площадкой для обсуждения вопросов развития отечественного виноградарства и виноделия. Символично, что юбилейный форум пройдет в Винном городе «Белый мыс» – уникальном пространстве, которое открылось буквально на днях и объединяет лучшие достижения российской винной отрасли, современные туристические и культурные форматы, образовательные инициативы и возможности для профессионального общения. Сегодня развитие виноделия невозможно рассматривать отдельно от развития территорий, внутреннего туризма и продвижения национальных брендов. Уверен, что проведение форума в таком месте придаст дополнительный импульс развитию отрасли и позволит участникам увидеть новые перспективы ее роста», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

Традиционно на площадке Российского винодельческого форума пройдет церемония награждения победителей Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Также в рамках форума состоится вручение Премии имени Л.С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью. Премия учреждена Ассоциацией виноградарей и виноделов России, Фондом Росконгресс и экспертным сообществом при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и направлена на развитие потенциала отечественного виноградарства и виноделия, стимулирование роста отрасли и поощрение руководителей и специалистов, внесших значительный вклад в ее развитие.

Премия продолжает традиции исторической премии по виноградарству и виноделию имени императора Александра III, учрежденной в 1899 году по инициативе князя Льва Сергеевича Голицына.

Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). Соорганизатор форума – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».