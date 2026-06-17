VI Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 10-11 августа в Нижнем Новгороде

VI форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 10–11 августа в Нижнем Новгороде. Подготовка к мероприятию выходит на финишную прямую: организаторы продлили прием заявок на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 25 июня в связи с высоким интересом участников и большим количеством поступающих инициатив.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» традиционно вызывает высокий интерес со стороны граждан, экспертного сообщества, представителей бизнеса и органов власти. В этом году на крауд-платформу идея.росконгресс.рф уже подано более 40 тысяч заявок от жителей всех 89 регионов России, каждая из которых требует внимательного рассмотрения и экспертной оценки. Продление приема идей позволит привлечь дополнительные проекты из регионов и предоставить возможность участия еще большего числа авторов в деловой программе Форума, который пройдет 10–11 августа в Нижнем Новгороде», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

Авторы предлагают решения по шести направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологии, подготовка кадров, экология и климат, а также развитие Нижегородской области. Сообщество форума уже объединило более 637 тыс. человек.

«Форум помогает увидеть страну глазами людей. Тысячи инициатив формируют живую карту запросов, ожиданий и возможностей развития. Сегодня почти каждая вторая идея касается качества жизни, здоровья, образования и социальной поддержки. Более 3,3 тыс. предложений авторы направили по теме образования и просвещения, свыше 2,5 тыс. – в сферу охраны здоровья и здорового образа жизни. Такой выбор тем показывает, что главной ценностью для людей остается развитие человека. Форум дает возможность каждому стать соавтором позитивных изменений и предложить решение, которое принесет пользу целому региону или всей стране», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Наибольшее число инициатив поступило в Национальной социальной инициативе – 18,3 тыс. предложений. Еще 6,5 тыс. идей участники посвятили развитию предпринимательства, 4,7 тыс. – вопросам экологии и климата, 4,6 тыс. – технологиям, 4,4 тыс. – подготовке кадров.

Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизаторами – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.

VI Форум «Сильные идеи для нового времени» уже открыл прием заявок на участие по ссылке. Присоединиться к участию в сообществе Форума могут организации, объединения и индивидуальные участники, которые хотят внести свой вклад в будущее России, получить поддержку экспертов и обменяться опытом с единомышленниками.

За все годы работы на форум через крауд-платформу идея.росконгресс.рф поступило более 160 тысяч идей.

Каждый год авторы тысячи лучших инициатив получают от организаторов форума, региональных властей и партнеров всестороннюю поддержку и практические решения по дальнейшему развитию. Финалисты прошлых лет имели возможность представить свои проекты Президенту Российской Федерации на площадке мероприятия.

В экспертной оценке проектов уже участвуют более 3 тыс. специалистов. Экспертиза завершится 27 июля. Цель форума – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей. Интерес к форуму растет с каждым годом. Если в 2020 году участники подали 14,7 тысячи идей, то в 2025 году – уже более 35 тыс. Сейчас этот рекорд побит. За это время поддержку через сервисы АСИ, партнеров форума и региональные механизмы получили тысячи проектов и инициатив.