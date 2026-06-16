На Форуме «Путешествуй!» представили каталог инвестиционных проектов в сфере туризма с общим бюджетом более 2,2 трлн. руб

На площадке международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве представили перспективные проекты для инвестиций в туристическую инфраструктуру «Инвестировать в туризм выгодно!». Мероприятие прошло под эгидой Туризм.РФ в формате питч-сессий, организованных Оргкомитетом Форума при поддержке Инвестиционной платформы Фонда Росконгресс – «РК–Инвестиции», Корпорации МСП, «Авито Путешествия», Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, DSS Consulting.

Участникам встречи презентовали каталог туристических инвестиционных проектов регионов России, подготовленный Инвестиционной платформой Фонда Росконгресс – «РК–Инвестиции» при поддержке Корпорации Туризм.РФ.

«В каталоге в рамках подготовки к питч-сессии мы аккумулировали около ста интереснейших инвестиционных проектов в сфере туризма с общим бюджетом более 2,2 трлн. руб. Печатная версия каталога представлена на форуме «Путешествуй!», а электронная размещена в открытом доступе для потенциальных инвесторов на портале форума. Уверен, что любой заинтересованный инвестор сможет найти там для себя проект подходящего масштаба», – заявил Сергей Большаков, директор по инвестициям Фонда «РК-Инвестиции».

Участниками встречи стали лидеры туриндустрии России, инвесторы, предприниматели, руководители ведущих сетей отелей, отраслевые эксперты, представители органов государственной власти и институтов развития. Слушателям были представлены инвестиционные проекты из многих регионов России и стран дальнего зарубежья, включая Танзанию и Шри-Ланку. Аудитория смогла из первых уст ознакомиться с инвестиционным потенциалом туристических объектов, задать вопросы инициаторам и получить ответы от признанных экспертов финансовой отрасли.

В качестве приглашенных экспертов мероприятия выступили: Сергей Большаков, директор по инвестициям Фонда «РК–Инвестиции»; Михаил Шелдунов, директор дирекции по реализации проектов АО «Корпорация Туризм.РФ»; Максим Астапенков, руководитель дирекции регионального развития Корпорации МСП; Вениамин Каганов, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансовой академии при Правительстве РФ; Александр Бакушкин, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Авито Путешествия»; Дарья Канева, основатель и управляющий партнер DSS Consulting.

«Мероприятия подобного формата – это возможность для предпринимателей заявить о себе, найти партнеров и инвесторов, шанс получить дополнительную экспертизу, нужные контакты, импульс для дальнейшего развития своих проектов. Уверен, что наша сегодняшняя встреча будет максимально продуктивной для всех участников», – заявил Михаил Шелдунов, директор дирекции по реализации проектов Туризм.РФ.

«Сегодня особенно важно создавать условия, при которых перспективные туристические проекты могут находить инвесторов, партнеров и аудиторию. Такие площадки помогают объединять участников рынка, ускорять развитие туристической инфраструктуры и раскрывать потенциал регионов. Мы видим высокий интерес к внутреннему туризму и считаем, что инвестиции в отрасль остаются одним из ключевых факторов ее устойчивого роста», – отметил Александр Бакушкин, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Авито Путешествия».

«Сегодня с ростом популярности внутреннего туризма малый и средний бизнес активно включился в развитие этого направления. Для поддержки таких инициатив мы на цифровой платформе МСП.РФ запустили специальный сервис, который помогает предпринимателям запускать свои проекты не вслепую, а подавать заявки на участие в создании инфраструктуры для туризма там, где на это есть запрос из регионов. Он позволяет подбирать локации, а также структурировать и реализовывать инвестиционные проекты с получением различного вида господдержки», – сообщил Максим Астапенков, руководитель дирекции регионального развития Корпорации МСП.