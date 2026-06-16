Хакимовский клуб обсудил итоги 100-летия отношений России и Саудовской Аравии и подготовку к юбилею российско-йеменских отношений

«На полях» Петербургского международного экономического форума состоялось специальное расширенное заседание Хакимовского клуба, посвященное 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Участники обсудили историческое наследие Карима Хакимова, современное состояние российско-саудовского сотрудничества, перспективы взаимодействия с арабскими странами и подготовку к 100-летию отношений России и Йемена в 2028 году.

В рамках заседания Хакимовского клуба были рассмотрены исторические, политические, экономические и гуманитарные аспекты отношений России со странами Аравийского полуострова. Центральной темой встречи стало 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией, а также роль Карима Хакимова в становлении связей Советского Союза с Саудовской Аравией и Йеменом.

В заседании приняли участие представители дипломатического корпуса, органов государственной власти, экспертного сообщества и деловых кругов. Среди выступавших: Председатель Хакимовского клуба, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ - Олег Борисович Озеров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации — Сами Альсалхан, Члены Правления Хакимовского клуба, Чрезвычайные и Полномочные Послы РФ - Геннадий Павлович Тарасов и Андрей Глебович Бакланов, член Правительства Санкт-Петербурга, Председатель Комитета по внешним связям - Евгений Дмитриевич Григорьев, Депутат Государственной Думы РФ - Артем Юрьевич Кирьянов, посол Йеменской Республики Ахмед Салем Аль-Вахейши, заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Константинович Максимов, а также представители бизнеса и экспертных организаций.

Открывая заседание, Олег Борисович Озеров подчеркнул значение исторической преемственности в развитии отношений России с арабским миром. Особое внимание было уделено роли Карима Хакимова, который внес ключевой вклад в установление отношений СССР с Саудовской Аравией и Йеменом. Участники отметили, что юбилей российско-саудовских отношений должен стать не только поводом для подведения итогов, но и основой для новых проектов в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах.

Отдельный блок заседания был посвящен опыту Мадридской мирной конференции по Ближнему Востоку. Геннадий Павлович Тарасов представил основные положения своей книги «Путь в Мадрид», посвященной подготовке конференции и роли советской дипломатии в этом процессе. В выступлении были обозначены как положительные уроки многосторонней дипломатии, так и проблемы, которые повлияли на дальнейшее развитие ближневосточного урегулирования. Участники отметили актуальность этого опыта в условиях сохраняющейся напряженности в регионе.

В ходе обсуждения российско-саудовского сотрудничества были затронуты вопросы политического диалога, энергетики, торговли, инвестиций, логистики, туризма и научно-технического взаимодействия. Представитель МИД России Максим Константинович Максимов отметил положительную динамику двусторонних отношений, включая регулярные контакты на уровне руководства стран и министров иностранных дел, развитие торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие инвестиционных фондов и открытие прямого авиасообщения.

Значительное внимание было уделено роли Санкт-Петербурга как исторического, логистического и экспертного центра взаимодействия с арабским миром. Евгений Дмитриевич Григорьев отметил значение востоковедных школ города, промышленного потенциала Петербурга и перспектив развития морской логистики, включая возможные маршруты с портами Саудовской Аравии. Также обсуждались вопросы промышленной кооперации, создания международных промышленных кластеров, защиты судоходства и формирования устойчивых транспортных линий между странами.

В завершение участники подтвердили готовность Хакимовского клуба продолжать работу в качестве экспертной и аналитической площадки, содействующей развитию отношений России с Саудовской Аравией, Йеменом и другими арабскими странами. Среди дальнейших направлений названы подготовка мероприятий к 100-летию российско-йеменских отношений, развитие научно-технического сотрудничества, молодежных инициатив, экспертных контактов и практических экономических проектов.