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Учащиеся «Роснефть-классов» в Уфе сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Двое выпускников корпоративного «Роснефть-класса» Уфимского лицея № 62 получили высший результат - 100 баллов - по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Высокие показатели в очередной раз подтвердили эффективность профильной подготовки школьников в рамках реализации масштабной корпоративной образовательной программы «Роснефти» «школа/колледж-вуз-предприятие».

В этом году максимальную оценку на госэкзамене продемонстрировали Юлиана Ахматдинова и Самир Гилязетдинов. Оба выпускника 11-го «Роснефть-класса» уже определились со своим профессиональным будущим и планируют связать дальнейшую жизнь с производственным сектором. Юлиана хочет стать химиком-технологом. Самир нацелен на инженерную карьеру и планирует продолжить обучение в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ), который является одним из стратегических вузов-партнеров Компании.

«Роснефть-классы» выступают первой ступенью системы Компании по подготовке квалифицированных специалистов нефтяной отрасли. В профильных классах старшеклассники проходят углубленную подготовку по физике, химии, математике и информатике, активно участвуют в научно-исследовательской работе, а также знакомятся со спецификой производственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли.

«Роснефть» сотрудничает с 206 образовательными организациями в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-колледж/вуз-предприятие». Среди партнеров – 84 российских и зарубежных вуза, 66 колледжей и 56 школ. Программа действует с 2005 года и направлена на формирование внешнего кадрового резерва из числа школьников и студентов в регионах производственной деятельности Компании.

В Республике Башкортостан действуют пять «Роснефть-классов». При поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») в марте состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2026», участие котором приняли более 3 тыс. студентов. А в мае этого года в Уфе состоялась открытая школьная олимпиада по химико-математическому и физико-математическому профилям, организованная «Башнефтью» на площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Главным призом для победителей олимпиады стали дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в университет. Интеллектуальное состязание собрало более 500 старшеклассников из Уфы и различных районов республики.

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