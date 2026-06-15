«Башнефть» провела многонациональное шествие в Уфе

Работники АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») в поддержку Года единства народов России организовали в Уфе торжественное шествие в национальных костюмах народов Республики Башкортостан.

Шествие стартовало у монумента Дружбы, символизирующего добровольное вхождение башкирского народа в состав Российского государства и прочное национальное единство в Башкортостане. Колонна из работников «Башнефти» и других жителей Уфы в традиционных народных костюмах с флагами России и Башкортостана проследовала по центральным улицам города.

Завершающей точкой шествия стал сквер стелы «Уфа – город трудовой доблести». Эта площадка посвящена самоотверженному труду жителей столицы Башкортостана в годы Великой Отечественной войны. Нефтепереработчики бесперебойно обеспечивали фронт и тыл горюче-смазочными материалами, внося свой вклад в общую Победу.

В сквере состоялся торжественный митинг, который продолжился концертной программой. Свои номера представили солисты и творческие коллективы – победители корпоративного фестиваля «Энергия талантов». Со сцены прозвучали патриотические и народные песни разных времен, подчеркнувшие богатство и самобытность культурных и национальных традиций многотысячного коллектива «Башнефти» и всей республики.

«Роснефть» проводит патриотические и культурные мероприятия, отражающие уникальную идентичность страны, многообразие и единство ее народов, богатое национальное наследие. Особое внимание Компания уделяет поддержке семейных ценностей, развитию массового спорта и сохранению исторической памяти, объединяющей поколения.