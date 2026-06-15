Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана

Около 2500 человек посетили стенд международной многодневной велогонки «Золото Ладоги» на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ

Порядка 2500 человек посетили стенд международной веломногодневки «Золото Ладоги» на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит с 10 по 14 июня на территории ВДНХ в Москве. На стенде гонки можно попробовать себя в фиджитал-велоспорте, встретиться с призерами Олимпийских игр Анастасией Войновой (велоспорт) и Александром Панжинским (лыжные гонки) и выиграть разнообразные призы.

Центральным событием работы стенда стало награждение команд за лучшее продвижение в социальных сетях веломногодневки «Золото Ладоги», которая прошла с 25 по 31 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Маршрут велогонки прошел вокруг Ладожского озера, охватывая Ленинградскую область, Республику Карелия и Санкт-Петербург. Впервые любительские и корпоративные команды приняли участие в Медиалиге, главный приз за лучшее освещение гонки составил 200 тысяч рублей.

«Велогонка развивается не только с точки зрения спортивной составляющей, но и в зрелищном плане. Маршрут «Золото Ладоги» формируется таким образом, чтобы гонка была не только одной из самых сложных и интересных, но еще и самой красивой для участников и зрителей. Этап в Выборге проходит в средневековых декорациях старинного города, этап в Санкт-Петербурге показывает современные индустриальные достопримечательности, а от красоты Карельской природы просто захватывает дух. Участвующие в Медиалиге команды рассказывали не только о спорте и преодолении, но и о красивейших местах Приладожья», – отметила руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Победителем Медиалиги стала команда «Волга Юнион», второе место заняла команда «ETALON TEAM – НЬЮТЭК». Церемония награждения прошла на стенде велогонки при участии двукратного призера Олимпийских игр по велоспорту Анастасии Войновой. «Получился интересный медиа-конкурс! В современном мире мы очень много информации получаем из социальных сетей, и это касается всех поколений – даже моя бабушка что-то там посматривает. Поэтому для популяризации велоспорта важно не только им заниматься, проводить соревнования, общаться со зрителем, но и писать об этом. Даже если у кого-то совсем немного подписчиков, все равно это помогает рассказать о красоте велоспорта, привлечь внимание к соревнованиям, а кого-то, возможно, даже вдохновить на то, чтобы велоспортом заняться», – отметила двукратный призер Олимпийских игр Анастасия Войнова.

Команды-финалисты Медиалиги перед церемонией награждения приняли участие в дружеском фиджитал-велозаезде, в пятикилометровой гонке победила команда «Волга Юнион». В этой дисциплине с помощью технологичного велостанка можно сымитировать условия горных участков или проехать наперегонки с товарищами по команде, оставаясь при этом на месте. Все передвижения цифрового аватара гонщика отражаются на большом экране.

Попробовать себя в фиджитал-велоспорте на стенде «Золота Ладоги» смог каждый посетитель стенда. Участники, показавшие лучший результат, выиграли брендированные желтые майки лидеров велогонки от компании VTR.

Участие в фиджитал-велозаездах принял призер Олимпийских игр по лыжным гонкам, участник спортивно-развлекательного шоу «Титаны», амбассадор и комментатор «Золота Ладоги» Александр Панжинский. Он рассказал посетителям о том, как проходила гонка в этом году, особенностях этапов и подготовке спортсменов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!