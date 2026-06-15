Около 2500 человек посетили стенд международной многодневной велогонки «Золото Ладоги» на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ

Порядка 2500 человек посетили стенд международной веломногодневки «Золото Ладоги» на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит с 10 по 14 июня на территории ВДНХ в Москве. На стенде гонки можно попробовать себя в фиджитал-велоспорте, встретиться с призерами Олимпийских игр Анастасией Войновой (велоспорт) и Александром Панжинским (лыжные гонки) и выиграть разнообразные призы.

Центральным событием работы стенда стало награждение команд за лучшее продвижение в социальных сетях веломногодневки «Золото Ладоги», которая прошла с 25 по 31 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Маршрут велогонки прошел вокруг Ладожского озера, охватывая Ленинградскую область, Республику Карелия и Санкт-Петербург. Впервые любительские и корпоративные команды приняли участие в Медиалиге, главный приз за лучшее освещение гонки составил 200 тысяч рублей.

«Велогонка развивается не только с точки зрения спортивной составляющей, но и в зрелищном плане. Маршрут «Золото Ладоги» формируется таким образом, чтобы гонка была не только одной из самых сложных и интересных, но еще и самой красивой для участников и зрителей. Этап в Выборге проходит в средневековых декорациях старинного города, этап в Санкт-Петербурге показывает современные индустриальные достопримечательности, а от красоты Карельской природы просто захватывает дух. Участвующие в Медиалиге команды рассказывали не только о спорте и преодолении, но и о красивейших местах Приладожья», – отметила руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Победителем Медиалиги стала команда «Волга Юнион», второе место заняла команда «ETALON TEAM – НЬЮТЭК». Церемония награждения прошла на стенде велогонки при участии двукратного призера Олимпийских игр по велоспорту Анастасии Войновой. «Получился интересный медиа-конкурс! В современном мире мы очень много информации получаем из социальных сетей, и это касается всех поколений – даже моя бабушка что-то там посматривает. Поэтому для популяризации велоспорта важно не только им заниматься, проводить соревнования, общаться со зрителем, но и писать об этом. Даже если у кого-то совсем немного подписчиков, все равно это помогает рассказать о красоте велоспорта, привлечь внимание к соревнованиям, а кого-то, возможно, даже вдохновить на то, чтобы велоспортом заняться», – отметила двукратный призер Олимпийских игр Анастасия Войнова.

Команды-финалисты Медиалиги перед церемонией награждения приняли участие в дружеском фиджитал-велозаезде, в пятикилометровой гонке победила команда «Волга Юнион». В этой дисциплине с помощью технологичного велостанка можно сымитировать условия горных участков или проехать наперегонки с товарищами по команде, оставаясь при этом на месте. Все передвижения цифрового аватара гонщика отражаются на большом экране.

Попробовать себя в фиджитал-велоспорте на стенде «Золота Ладоги» смог каждый посетитель стенда. Участники, показавшие лучший результат, выиграли брендированные желтые майки лидеров велогонки от компании VTR.

Участие в фиджитал-велозаездах принял призер Олимпийских игр по лыжным гонкам, участник спортивно-развлекательного шоу «Титаны», амбассадор и комментатор «Золота Ладоги» Александр Панжинский. Он рассказал посетителям о том, как проходила гонка в этом году, особенностях этапов и подготовке спортсменов.