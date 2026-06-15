Жилье будущего и будущее жилья: как за 10 лет решить самую острую проблему россиян

Фонд Росконгресс и Аналитический центр ВЦИОМ представляют экспертно-аналитический доклад «Жилье будущего и будущее жилья». Аналитики АЦ ВЦИОМ специально для ПМЭФ-2026 рассмотрели перспективы развития жилищной сферы в России в ближайшие 10 лет и сформулировали возможные сценарии решения жилищных проблем для миллионов россиян.

В ближайшие годы жилищная проблема останется одной из самых острых для населения. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения исчерпала свой ресурс: старая система только ускоряет рост цен, но не обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и арендного рынка. Стесненность жилищных условий, в свою очередь, влияет на демографические решения россиян: большим семьям, семьям с детьми нужно комфортное и просторное жилье. Как достичь этой цели в условиях осложненной экономики и внешней турбулентности? О сценариях развития жилищной сферы на ближайшие 10 лет читайте в новом экспертно-аналитическом докладе АЦ ВЦИОМ.

Среди экспертов доклада – государственные деятели и ведущие эксперты рынка недвижимости, представители институтов развития, архитекторы и социальные архитекторы, дизайнеры и историки.

Доклад подготовлен совместно с Фондом Росконгресс при экспертной поддержке финансового института развития в жилищной сфере ДОМ. РФ и Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия - страна возможностей».