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Международные эксперты выступят на II Форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

Во II Форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который пройдет 9–10 июля в Центре международной торговли в Москве, примут участие ведущие зарубежные ученые и эксперты в области геронтологии, биомедицины и исследований старения. Их выступления станут важной частью международной повестки форума и позволят обсудить лучшие мировые практики в сфере здорового долголетия. Организаторами Форума выступают Аппарат Правительства Российской Федерации и Фонд Росконгресс.

«Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия. Объединение усилий научного сообщества, органов власти и профессиональных организаций разных стран позволяет находить эффективные решения в сфере профилактики заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни граждан. Участие ведущих зарубежных ученых существенно расширяет экспертный потенциал форума и способствует развитию международного сотрудничества в этой области», — подчеркнула заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В числе участников профессор Болонского университета Клаудио Франчески, заслуженный профессор Национального университета Сингапура Брайан Кеннеди, президент Международного общества медицины здорового долголетия Эвелин Бишоф, управляющий директор Гонконгского медицинского центра долголетия Кристин Сюань Юань, директор и сооснователь компаний LiveBeyond и BeyondClock Джули Ин Барон, а также представители ведущих научных центров Китая.

«Сегодня вопросы здорового долголетия выходят далеко за рамки национальных повесток и становятся предметом глобального сотрудничества. Форум создает возможности для открытого диалога между российскими и зарубежными экспертами, обмена передовыми знаниями и практиками, которые способны внести вклад в повышение качества и продолжительности жизни людей во всем мире», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Зарубежные эксперты примут участие в пленарной сессии «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика», посвященной ключевым глобальным тенденциям в области увеличения продолжительности здоровой жизни, развитию современных технологий здоровьесбережения и международному сотрудничеству в сфере здравоохранения. Кроме того, в рамках форума состоятся открытые лекции зарубежных ученых, на которых будут представлены новейшие научные данные о механизмах старения, профилактике возрастных заболеваний и перспективах внедрения инновационных подходов к сохранению здоровья человека.

В условиях глобальных демографических изменений вопросы здорового долголетия становятся одним из важнейших направлений международного сотрудничества. Участие ведущих зарубежных исследователей и практиков позволит сопоставить национальный опыт разных стран, обсудить перспективные научные разработки и сформировать предложения, направленные на повышение качества и продолжительности жизни людей. Форум станет площадкой для развития профессионального диалога, укрепления международных связей и поиска совместных решений в интересах сохранения здоровья будущих поколений.

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