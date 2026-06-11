Представители науки вошли в число самых активных участников шестого форума «Сильные идеи для нового времени»

До окончания приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» осталось несколько дней. Сбор инициатив по шести направлениям на платформе идея.росконгресс.рф завершится 15 июня. Жители всех 89 регионов России уже предложили более 34 тыс. идей по направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологии и подготовка кадров, экология и развитие территорий. В сообществе форума сейчас – уже более 633 тыс. человек.

Среди авторов этого года преобладают женщины – они составляют почти 72 % участников форума. Активное участие в проекте также принимают представители научного сообщества и сферы образования, на долю которых приходится около 40 % авторов. Еще 26 % – госслужащие и некоммерческий сектор.

«За каждой идеей стоит человек, его опыт, знания и желание принести пользу другим. Особенно ценно, что форум объединяет людей самых разных возрастов и профессий. Почти четверть авторов идей младше 20 лет. При этом среди участников есть и 91-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Тамилла Суворова, которая предложила инициативу о сохранении семейных традиций и ценностей, и 86-летний доцент из Новосибирской области Анатолий Калюжный с проектом в сфере сельскохозяйственной навигации. Такие примеры показывают, что стремление участвовать в развитии страны не зависит от возраста, профессии или места жительства. Форум помогает человеку с инициативой найти поддержку и единомышленников для реализации своих идей. Мы приглашаем всех, кто хочет внести вклад в развитие страны, поделиться своими проектами и инициативами на платформе форума», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Самым востребованным направлением этого года традиционно остается Национальная социальная инициатива. Далее – темы предпринимательства и кадров. В специальном треке по развитию Нижегородской области участники представили 55 предложений. Наибольшую активность здесь проявляют жители Московской и Нижегородской областей, а также Москвы.

Среди регионов-лидеров по числу заявок – Республика Башкортостан, Саратовская область и Республика Мордовия. Также много идей от жителей Вологодской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Тульской и Кировской областей, а также Москвы. Инициативы поступают и от авторов из других стран, в том числе Белоруссии, Бельгии, Египта, Израиля, Ирака, Казахстана и Молдовы.

В экспертной оценке проектов уже участвую почти 3 тысячи экспертов, в том числе представители Минобрнауки России, Минздрава России, Минобороны России, Минстроя России, Россотрудничества и других федеральных органов власти. В работу форума также включились институты развития, компании и общественные организации. Среди партнеров – Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Сбер, «Татнефть», «РЖД-Медицина», HeadHunter, Ассоциация ветеранов специальной военной операции и другие организации. Они участвуют в экспертизе инициатив, помогают авторам дорабатывать проекты и содействуют развитию наиболее перспективных решений.

Для лучших проектов партнеры готовят дополнительные возможности поддержки. В частности, Россотрудничество окажет организационную поддержку проектам с потенциалом выхода на зарубежные рынки. Росмолодежь планирует интегрировать проекты победителей в собственные программы и мероприятия. Для проектов-финалистов в сфере технологического развития Сбер поможет представить идеи инвестиционному сообществу.

Напомним, цель форума – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей. Интерес к форуму растет с каждым годом. Если в 2020 году участники подали 14,7 тысячи идей, то в 2025 году – уже более 35 тысяч. За это время поддержку через сервисы АСИ, партнеров форума и региональные механизмы получили тысячи проектов и инициатив.

Авторы перспективных проектов получат экспертную и информационную поддержку, возможность участия в крупных деловых мероприятиях. Лучшие решения представят в финале форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдет 22–23 июля в Нижнем Новгороде.

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.