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Инженерные решения будущего: «Роснефть» провела III Южный научно-технический форум

В Краснодаре состоялся III Южный научно-технический форум, посвященный передовым инженерным решениям, цифровизации проектирования и развитию инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли. Мероприятие объединило специалистов добывающих предприятий и проектных институтов «Роснефти», представителей научного сообщества и отраслевых партнеров. Организатором форума выступил краснодарский проектный институт компании.

Одной из ключевых тем форума стала цифровизация проектирования и автоматизация производственных процессов. Среди представленных решений — проект информационной системы RN-Soil-Lab, которая оптимизируют функционал лаборатории грунтов без потери качества исследований в условиях постоянного роста объемов работ. Система включает модули лабораторных испытаний, формирования печатных форм, планирования, статистики, метрологии и учета оборудования.

Эффективность решения возрастает пропорционально объему исследований. В среднем при обработке 100 проб грунта система позволяет сократить временные затраты на всех этапах выполнения работ в три раза по сравнению с ранее применяемыми методами.

Особое внимание делегаты форума уделили инженерным изысканиям, геотехническим исследованиям и строительству в сложных климатических условиях Крайнего Севера. В центре обсуждения также находились вопросы проектирования карьеров общераспространенных полезных ископаемых, развития дорожной инфраструктуры, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мостовых переходов, водопропускных труб и объектов инженерной защиты.

По итогам мероприятия участники высоко оценили уровень организации мероприятия и подчеркнули значимость профессионального взаимодействия между производственными предприятиями, научным сообществом и проектными институтами Компании. Ряд представленных решений рекомендован к тиражированию на объектах «Роснефти» в 2027 году.

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