Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Международного туристического форума «Путешествуй!», который состоится в Москве с 10 по 14 июня.

В приветствии глава Российского государства отметил, что встреча на Форуме представителей туристической отрасли по сложившейся традиции позволит отечественным и зарубежным специалистам, представителям бизнеса и экспертам обменяться опытом, представить новые туристические направления, которые знакомят с культурой и традициями разных государств, их богатой и разнообразной природой, историческим наследием. Президент подчеркнул, что Форум является еще одной прекрасной возможностью продемонстрировать огромный потенциал регионов России в этой сфере.

«Важно, чтобы путешествия по России были доступными, комфортными и запоминающимися, а для этого – нужно и дальше совершенствовать туристическую инфраструктуру, грамотно организовывать маршруты, делать их удобными, интересными для людей. В такой работе особенно необходима координаций усилий государства, предпринимательских кругов, региональных властей, чтобы туризм был прибыльной экономической отраслью, приносил дополнительные доходы, помогал открывать рабочие места, сохранять музеи, памятники архитектуры, национальные парки и заповедники», – отметил Владимир Путин.

Глава государства также выразил уверенность, что Форум пройдет на высоком уровне, а его результаты будут способствовать развитию туризма в России, расширению гуманитарных и деловых связей.