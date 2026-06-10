Дмитрий Чернышенко открыл VI Международный туристический форум «Путешествуй!» на ВДНХ

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко открыл VI Международный туристический форум «Путешествуй!» и оценил его выставочную экспозицию. Это ключевое индустриальное событие проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Организатором Международного туристического форума «Путешествуй!» выступает Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации.

Церемония открытия Форума стартовала с торжественного парада участников выставочной экспозиции – регионов России, зарубежных стран и компаний-участников. Вместе с вице-премьером в открытии приняли участие заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков и заместитель директора Фонда Росконгресс Владимир Затынайко.

Дмитрий Чернышенко озвучил приветствие Президента Владимира Путина гостям, участникам и организаторам форума. В нем Глава государства отметил, что Форум – еще одна прекрасная возможность раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал наших регионов в этой сфере.

«Важно, чтобы путешествия по России были доступными, комфортными и запоминающимися, для этого нужно и дальше совершенствовать туристическую инфраструктуру, грамотно организовывать маршруты, делать их интересными, удобными для людей. В такой работе особенно необходима координация усилий государства, предпринимательских кругов, региональных властей, чтобы туризм был прибыльной экономической отраслью, приносил дополнительные доходы, помогал открывать рабочие места, сохранять музеи, памятники архитектуры, национальные парки и заповедники», – отметил в приветствии Владимир Путин.

Вице-премьер поблагодарил за организацию Министерство экономического развития Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Мэрию Москвы и лично Сергея Собянина, руководителей регионов, а также участников парада открытия Форума.

«Участники VI Международного форума «Путешествуй!» – регионы и компании – представили свои лучшие туристические продукты. И у нас есть уникальный шанс выбрать путешествие своей мечты. Какая же большая у нас страна, и как много иностранных гостей приехало к нам!» – добавил Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Вахруков поздравил всех с открытием Форума, пожелал хороших результатов, плодотворной деятельности и новых побед. «Такого масштаба форума у нас с вами не было никогда. Конечно, дальше будет больше. Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наши приглашения, нашим друзьям из иностранных государств, вы сегодня совершили беспрецедентный подвиг! Приехав в Россию, вы точно знаете, что здесь есть перспектива: и русский туризм, и русские туристы – это те люди, которыми нужно заниматься. Впереди несколько дней тяжелой, но очень интересной работы. Поэтому за работу!» – сказал замминистра.

«Форум создавался как площадка, которая объединяет всю экосистему туризма. Благодаря такому формату можно увидеть весь путь туристического продукта: от идеи и создания инфраструктуры до продвижения направления и выбора маршрута конкретным человеком. Именно в этом заключается главная ценность Форума — он помогает разным участникам туристической отрасли находить друг друга, запускать новые проекты и вместе развивать туризм в России», – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Международного туристического форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко.

В официальном обходе также приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Виктория Абрамченко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, заместитель директора Фонда Росконгресс Владимир Затынайко.

В тематической зоне «Путешествуй по России!» участники ознакомились с экспозициями Приморского края, Кировской, Смоленской и Свердловской областей. На них особенное внимание уделено вопросам развития внутреннего туризма, межрегионального сотрудничества и продвижения новых туристических направлений. Объединенная экспозиция национального туристического маршрута «Золотое кольцо» включила несколько регионов, в том числе Ярославскую, Нижегородскую и Тверскую область. На стендах субъектов выступили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Кировской области Александр Соколов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Тверской области Виталий Королев.

В международном блоке зоны «Отдыхай!» участникам обхода были представлены туристические возможности Республики Беларусь, Республики Абхазии, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Куба, Республики Никарагуа и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

Кроме того, вице-премьер вместе с другими участниками оценил экспозиции Минздрава России, АО «Кавказ.РФ», Госкорпорации «Росатом», российских производителей туристической инфраструктуры. Также посетили стенд «Национальных приоритетов». Он рассказывает об автотуризме в России: например, в настоящее время на национальном туристическом портале Путешествуем.рф, который работает в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», размещено более 130 автомаршрутов, они охватывают 67 регионов нашей страны и включают тысячи достопримечательностей, отелей и объектов дорожной инфраструктуры.