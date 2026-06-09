Опубликована деловая программа ПМЮФ-2026

Опубликована деловая программа XIV Петербургского международного юридического форума. В этом году форум пройдет под девизом «Время быть в праве».

Программа ПМЮФ-2026 включает в себя более 100 мероприятий. Деловые сессии и завтраки, презентации, заседания, лекции и другие форматы делового общения выстроены вокруг 8 тематических треков, направленных на обсуждение самых актуальных вопросов в сфере права.

«Уважение прав и основных свобод человека, суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела — универсальные правовые принципы, утверждённые ещё десятилетия назад, должны и сейчас оставаться неизменными условиями гармоничного существования системы мировых отношений. Уверен, доверительный диалог российских и зарубежных юристов, государственных деятелей, представителей деловых кругов и общественных организаций, традиционно складывающийся на площадке ПМЮФ, и в этом году послужит важным шагом на пути укрепления авторитета ценностей международного права, дальнейшего развития национальных правовых систем и новых направлений межгосударственного взаимодействия», — подчеркнул Министр юстиции Российской Федерации, председатель Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Константин Чуйченко.

«Мы живем в мире, в котором понятие «международное право» стремительно девальвируется. Именно Москва вместе со своими союзниками постоянно призывает коллективный запад задуматься, что будет если, глобальные институты, создававшиеся как каркас международной системы, перестанут существовать? Как защищать свой суверенитет, соблюдая международное право? Как гарантировать безопасность мировой торговли, собственности и активов? Ответы на эти вопросы интересуют многих в мире. Самое время размышлять на эти темы, готовить предложения и решения. В этом — значение и назначение такой площадки, как Петербургский Международный юридический форум», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Помимо траекторий развития международного права участники ПМЮФ-2026 обсудят вопросы, связанные с повышением эффективности государственного управления, поиском новых подходов в регуляторной и административной политике. Значительное внимание будет уделено новым возможностям юридической дипломатии, правовому обеспечению инноваций, способам укрепления и поддержки традиционных ценностей.

Профильные дискуссии развернутся вокруг тематики инновационного развития и рисков использования искусственного интеллекта, внедрения цифровых технологий в юридическую практику, правового регулирования в сфере криптоактивов. В ходе встреч участникам также предстоит обсудить систематизацию законодательства и регулирование современных общественных отношений, развитие арбитража, будущее юридического образования, стоящие перед юридической профессией вызовы и многое другое.

Ключевым событием ПМЮФ станет пленарное заседание на тему «Международное право — привилегия первых или право равных?». На полях XIV Петербургского международного юридического форума традиционно состоится Совещание министров юстиции, а также пройдет III заседание Координационного совета государств — участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности, стратегическая сессия «Право 2050» и сессия «1905: революция и реформы. Уроки истории», лекция председателя Конституционного Суда Российской Федерации Валерия Зорькина.

В рамках Форума традиционно пройдет Международный молодежный юридический форум (ММЮФ). Студенты-юристы и молодые специалисты обменяются опытом, получат новые знания и уникальную возможность для дальнейшего развития своих профессиональных компетенций.

В рамках молодежной программы состоятся лекции председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина и руководителя Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль. Помимо деловых мероприятий в рамках ММЮФ, также пройдут презентации, юридические конкурсы и практические семинары.

XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.