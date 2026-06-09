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«Роснефть» организовала благотворительный забег в Оренбуржье

«Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, провела благотворительный «Пушистый забег» в городском парке г. Бузулука. Мероприятие объединило представителей бегового сообщества, сотрудников предприятия с членами семей и местных жителей, которые вместе с домашними питомцами вышли на старт.

Волонтерская инициатива нацелена вовлечение молодежи в спортивное движение, а также поддержку животных, нуждающихся в опеке. В обмен на стартовые номера участники забега вносили полезные слоты — корма и товары для животных. В итоге было собрано около 200 кг зоотоваров, которые волонтеры передали в центр помощи бездомным животным.

Легкоатлеты выбирали дистанции в зависимости от возраста и уровня подготовки: юные участники бежали 500 м, для взрослых спортсменов были подготовлены маршруты на 1 км и 5 км. Самых быстрых бегунов наградили дипломами и памятными призами, каждый участник получил медаль за заботу о животных. Для всех гостей организаторы приготовили ароматный чай и традиционные национальные блюда, пушистых спортсменов поощрили заслуженными лакомствами.

В преддверии Дня России для легкоатлетов организовали тематическую викторину «Энциклопедия родного края» с призами от «Оренбургнефти». Ярким завершением праздничной программы стало развёртывание 70-метрового триколора - символа свободы и единства народов нашей страны.

Поддержка массового, профессионального и юношеского спорта и здорового образа жизни – значимые направления социальной работы «Роснефти» и ее дочерних обществ. Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», а также корпоративную волонтерскую программу «Платформа добрых дел».

 
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