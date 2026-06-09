Китай впервые представит национальный стенд на форуме «Путешествуй!»

Китайская Народная Республика, ставшая в этом году страной-партнером Международного туристического форума «Путешествуй!», примет участие сразу в нескольких форматах — через деловую программу, национальный стенд и яркую культурную составляющую фестиваля. Организатором Международного туристического форума «Путешествуй!» выступает Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации.

Делегацию КНР возглавит заместитель Министра культуры и туризма Китайской Народной Республики Лу Инчуань. В рамках деловой программы Форума он примет участие в сессии «Туризм государственной важности: стратегический потенциал международного сотрудничества», посвященной развитию международного туристического взаимодействия, гуманитарных связей и совместных инициатив в сфере путешествий и гостеприимства.

На территории проведения деловой программы будет организована «Выставка нематериального культурного наследия Китая», организованная совместно с Департаментом культуры и туризма провинции Шаньдун и Китайским культурным центром в Москве, при участии Управления по культуре и туризма города Вэйфан, отражающая культурные традиции различных регионов Китая. В экспозиции будут представлены жемчужины нематериального культурного наследия Китая — новогодние лубочные гравюры Янцзябу, бумажные вырезки Гаоми, глиняные фигурки Нецзячжуан, традиционные фонари и другие образцы народного искусства, отражающие богатство культурных традиций и преемственность ремесленного мастерства страны.

Ранее на полях ПМЭФ-2026 заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что продление безвизового режима до 31 декабря 2027 года привело к росту турпотока между нашими странами. Так, по итогам первого квартала, поток российских туристов в Китай вырос на 60%, китайских туристов в Россию — на 25%. К концу года взаимный туристический поток между Россией и Китаем может составить примерно 6 млн поездок.

«Участие Китайской Народной Республики — это пример полноценной интеграции страны в экосистему Форума, когда международное присутствие не ограничивается выставочным стендом, а становится частью всей архитектуры события — от стратегической деловой повестки и отраслевого диалога до культурных инициатив и открытых фестивальных форматов для широкой аудитории», — отметил советник Президента Российской Федерации. Антон Кобяков.

Гости площадки смогут познакомиться с туристическими маршрутами, культурным наследием КНР на национальном стенде, который будет расположен на материке «Путешествуй по миру!».

«Россия и Китай последовательно укрепляют сотрудничество в сфере туризма, расширяют гуманитарные связи и создают новые возможности для взаимных путешествий. Важным решением для этого стало продление Китаем безвизового режима. Безвиз — крайне эффективный инструмент: только в первом квартале 2026 года в 2 раза вырос взаимный турпроток между Россией и Китаем, составив почти 1 млн. поездок. Диалог России и Китая будет продолжен на международном туристическом форуме «Путешествуй!». Особенно важно, что взаимодействие развивается сразу в нескольких направлениях — от стратегического диалога и отраслевого партнерства до культурного обмена в фестивальных форматах для широкой аудитории. Именно такой подход позволяет формировать устойчивый интерес к международному туризму и укреплять связи между странами», — отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Одним из центральных событий фестивальной программы станет «Фестиваль воздушных змеев» — один из самых узнаваемых символов китайской культуры и искусства, который торжественно откроется 11 июня с 13:00 до 13:30 на Главной сцене фестивальной программы Форума «Путешествуй!».

В Ретрит-зоне с 10 по 13 июня гости Форума смогут познакомиться с традициями создания китайских бумажных змеев, история которых насчитывает тысячи лет — пройдут открытые мастер-классы по изготовлению бумажных змеев.

В этом году в рамках деловой программы Форума состоятся более 40 мероприятий с участием более 300 спикеров. В фестивальной программе Форума будут представлены национальные стенды 12 стран. Из них Беларуси, Никарагуа, Таиланда, Шри-Ланки и Мьянмы — впервые, а также Венесуэлы, Кубы, Киргизии, Узбекистана, Уганды и Абхазии.